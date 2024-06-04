Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Üst kademe kamu yöneticilerinin atama görevi Cumhurbaşkanına aittir - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Üst kademe kamu yöneticilerinin atama görevi Cumhurbaşkanına aittir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla çıkarılan Yetki Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile üst kademe kamu yöneticilerinin atama usul ve esaslarının düzenlendiğini belirtti. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanının yeni hükümet sistemi kapsamında atama ve diğer yetkilerinin geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

04.06.2024 22:19
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasanın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesi, tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizilmiştir. Söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı KHK, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9/7/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlamış, bazı hükümler hakkında iptal kararı vermiş, KHK'nın tümünün iptali istemini ise reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiş, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaşmış ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır. Anayasanın 104. maddesinde de belirtildiği üzere üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlükte olduğunu, hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Cumhurbaşkanının yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Üst kademe kamu yöneticilerinin atama görevi Cumhurbaşkanına aittir - Son Dakika

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