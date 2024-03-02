Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldiklerini söyledi.
AK Parti Boyabat Belediye Başkan adayı Ferhat Yıldız'ın Boyabat Spor Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısına katılan Tunç, yaptığı konuşmada, Türkiye'de artık vesayetçi sistemin geride kaldığını belirtti.
AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkedeki tüm vesayet güçlerini ortadan kaldığını dile getiren Tunç, "Biz, vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldik. Rahat durdular mı? Daha AK Parti kurulur kurulmaz kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık. Sonra iktidarımızın ilk döneminin sonunda 367 krizi, e-muhtıra. Seçimler oldu, ikinci döneme başladığımızda yeni bir kapatma davası. Arkasından Gezi olayları." dedi.
"Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geldik"
Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin ekonomide en parlak günlerini yaşadığı, IMF borçlarını kapattığımız, faizlerin yüzde 5'e düştüğü, enflasyonun yüzde 5'e düştüğü, dünya projelerine adım attığımız zaman diliminde Taksim'deki iki ağacı bahane ederek Türkiye'yi ateşe vermek istediler. İstanbul'da yanan ateşin tüm Sinop'u saracağını zannettiler ama ne oldu? Başaramadılar. Sokak darbesiyle ülkenin yönetimini değiştirmek istediler. Sonra masa başında emniyet, yargı darbesiyle hükümeti değiştirebileceklerini düşündüler. Onu da başaramadılar. Sonra terörü azdırdılar, hendekler kazdılar. Bunların hiçbirinde başarılı olamayınca 15 Temmuz hain darbe girişimiyle o karanlık geceyi milletimize yaşatmaya çalıştılar ama Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geldik."
Türkiye'nin 31 Mart'tan sonra 4 yıllık seçimsiz sürece gireceğini anlatan Tunç, "Bu süreçte pandeminin getirdiği ekonomik kayıpları telafi edeceğiz. Depremin etkilediği illerimizi bir taraftan inşa edeceğiz diğer yandan da inşallah ekonomiyi etkileyen o olumsuz tabloyu ortadan kaldırarak vatandaşımızın alım gücünü ve refahını attırmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldik - Son Dakika
İran'da düzenlenen İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Toplam 25 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde, başkent Tahran'da katılım oranı yüzde 25, Kum'da yüzde 49,7, İlam'da yüzde 55, Sistan ve Belucistan'da yüzde 43, Rezevi Horasan'da yüzde 40, Loristan'da yüzde 47 olarak belirlendi. Oylama süresi ise 16 saat olarak gerçekleşti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldiANTALYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Babacan, Lüleburgaz, Çorlu ve diğer ilçelerde vatandaşları selamladı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve seçim ofisi açılışlarına katıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sidre Mahallesi'nde uygun olmayan şartlarda yaşayan engelli Fatime ve Mustafa Mengi kardeşlere yeni bir ev kazandırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?