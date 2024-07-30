Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüşlerini bekliyor - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüşlerini bekliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüşlerini bekliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni vatandaşların görüş ve önerisine açtıklarını belirterek, "Yurt içi ve yurt dışından 85 milyon tüm vatandaşlarımız yargireformu.adalet.gov.tr adresinden bizlere görüş ve önerilerini sunabilir" dedi.

30.07.2024 15:42
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni vatandaşların görüş ve önerisine açtıklarını belirterek, "Yurt içi ve yurt dışından 85 milyon tüm vatandaşlarımız yargireformu.adalet.gov.tr adresinden bizlere görüş ve önerilerini sunabilir" dedi.

Adalet Bakanlığınca yeni yargı reformu hazırlıkları kapsamında, ihtiyaç ve taleplere cevap verebilecek, güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor. Adalet Bakanlığı internet sitesinde de linki verilen strateji belgesine vatandaşların sunacağı görüş ve öneriler, incelenip tasnif edilerek çalışmalar kapsamında değerlendirilecek.

"Tüm vatandaşlarımız bize ulaşabilirler"

"Yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizde önemli hedefler olacak" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eylül sonu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşmasından sonra yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla her kesim üzerine düşeni inşallah yaparak o hedefleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Strateji Belgesi ile ilgili Adalet Bakanlığının internet sürümünde yeni bir internet sitesi açıldığını vurgulayan Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımızın görüşleri bizim için önemli. Yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık. Oradan görüşlerini ifade edebilirler. https://yargireformu.adalet.gov.tr/ adresinden 85 milyon tüm vatandaşlarımız yurt içinden, yurt dışından yargıyla ilgili görüşlerini bu sayfaya bildirebilirler. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile demokrasiyi daha da güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri daha çok geliştirmeye ve genişletmeye yönelik hedef ve faaliyetlerimizi milletimize taahhüt edeceğiz."

'Platform 184 bin 223 adalet personelinin UYAP sistemine de entegre edildi'

'Hukukun Üstünlüğünü Esas Alan, Gecikmeyen ve Öngörülebilir Bir Adalet Sistemi' vizyonuyla 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede https://yargireformu.adalet.gov.tr/ internet sitesi üzerinden tüm vatandaşlar yargı reformuna ilişkin görüşlerini bildirebiliyor. Vatandaşlar tarafından sunulan görüş ve öneriler incelenip tasnif edilerek çalışmalar kapsamında değerlendirilecek ve strateji belgesine yön verilecek.

Ayrıca bu platform Türkiye'de 24 bin 805 hakim ve Cumhuriyet savcısının yanı sıra 184 bin 223 adalet personelinin erişimine açık olan UYAP sistemine de entegre edildi. Böylece hakim, savcı ve adalet personelinin de görüş ve önerilerine açık bir platform oluşturuldu. 2009'da açıklanan 2015 ve 2019'da iki kez güncellenen Yargı Reformu Strateji Belgeleri ve 2014'te açıklanan 2021'de de güncellenen İnsan Hakları Eylem Planları çerçevesinde belirlenen hedefler doğrultusunda çok sayıda yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaştı ve idari düzenlemeler hayata geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüşlerini bekliyor - Son Dakika

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