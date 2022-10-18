Adalet Bakanlığından açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanlığından açıklama

18.10.2022 17:35
Adalet Bakanlığından açıklama

Adalet Bakanlığı, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, "Hükümet 500 yeni icra dairesi açacak" açıklamaları çerçevesinde bazı haber sitelerinde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, "Hükümet 500 yeni icra dairesi açacak" açıklamaları çerçevesinde bazı haber sitelerinde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada öncelikle, "Bugün bazı haber sitelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın açıklamalarına dayanılarak yayınlanan "Hükümet icralarla baş etmek için 500 yeni icra müdürü alıp, ülke genelinde icra dairesi kuruyor" şeklindeki haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denilerek ardından şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakanlığı tarafından 2013 yılından bu yana yürütülen "İcra dairelerinin etkinliğinin artırılması projesi" çerçevesinde icra müdürlüklerinin sayılarının azaltılması ile birlikte niteliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. Son 5 yıl içerisinde icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidilmiştir. İcra dairesi sayısı 2018 yılında 900, 2019 yılında 880, 2020 yılında 866, 2021 yılında 861 iken, 2022 yılı itibarıyla da icra dairesi sayısı 854'e düşürülmüştür. Ayrıca tüm iş ve işlemlerin UYAP üzerinden yapılması uygulamasına geçilmiş ve şu an itibarıyla tüm Türkiye'deki icra dairelerinde faaliyete başlanmıştır. Emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımı her yıl düzenli olarak ve ihtiyaca göre yapılmaktadır.

İcra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılması yeni icra dairesi kurulması anlamına gelmemektedir." - ANKARA

YORUMLAR
500
Ulf Krıstersson: İsveç, Üçlü Anlaşmayı Tereddütsüz Uygulayacak Ulf Krıstersson: İsveç, Üçlü Anlaşmayı Tereddütsüz Uygulayacak Adalet Bakan Bozdağ: 'Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil' Adalet Bakan Bozdağ: 'Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil'
Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Özkan Yalım, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanlığından açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığından açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement