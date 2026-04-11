Adalet İstatistikleri 2025 Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet İstatistikleri 2025 Yayımlandı

11.04.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adli sicil verilerine göre, mahkemelerde dosya sayısı azalıyor, karar verme süresi kısalıyor.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Adalet İstatistikleri 2025" kitabı yayımlandı.

Müdürlüğün verilerine göre, adli yargı ilk derece mahkemelerinde 2016'da hakim başına düşen yıl içinde açılan dosya sayısı 506 iken bu rakam yüzde 10,3 oranında azalarak 2025'te 454'e düştü.

Lekelenmeme hakkına ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesinde yer alan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2025'e kadar cumhuriyet başsavcılıklarına gelen ihbar dosyalarının 1 milyon 443 bin 259'una "soruşturma açılmasına yer olmadığı" kararı verildi. Bu sayede cumhuriyet başsavcılıklarınca yıl içinde açılan dosya sayısının yüzde 3,5 oranında azaldığı görüldü.

İhbar dosyalarında ortalama görülme süresi 51 güne düştü

İhbar dosyalarında ortalama görülme süresi 2023'te 58 gün iken 2025'te 51 güne düştü. Başsavcılıklarda bir dosyanın ortalama görülme süresi 2016'da 431 gün iken, 2025'te ise 393 gün olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet başsavcılıklarında daimi arama kararlarından arındırılmış dosyaların son 5 yılına bakıldığında ortalama 156 günde karara bağlandığı görüldü.

Karara bağlanan dosya oranında yıllık bazda artış kaydedildi

Ceza mahkemelerinde, 2024'te yüzde 96,6 olan karara bağlanan dosyaların yıl içinde açılan dosyalara oranı olan temizleme oranı, 2025 yılında yüzde 99,3'e yükseldi.

Tüm ceza mahkemeleri dikkate alındığında, karara bağlanan dosya oranında yıllık bazda artış kaydedildi.

Karar türleri açısından 2024 yılı verileriyle kıyaslandığında, mahkumiyet oranı yüzde 42,8'den yüzde 43,4'e yükseldi; beraat kararları ise yüzde 20,5'ten yüzde 20,3'e düştü.

Ceza mahkemelerinde 2016'da mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen dosyaların oranı yüzde 56,7, beraat kararı yüzde 22,3 iken; 2025'te mahkumiyet ve HAGB oranı yüzde 68,6'ya yükseldi, beraat karar oranı ise yüzde 17,2'ye düştü.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 165. maddesinde düzenlenen "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçu kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarınca 2024'te 8 bin 648 kamu davası açılırken, bu sayı 2025'te yüzde 32,8 azalarak 5 bin 813'e geriledi.

TCK'de konut dokunulmazlığı suçunun düzenlendiği 116. madde bakımından cumhuriyet başsavcılıklarında kamu davası açılan dosya sayıları 2024'te 42 bin 775 iken 2025'te yaklaşık yüzde 25,6 oranında azalarak 31 bin 808'e düştü.

"Hırsızlık" suçuna ilişkin TCK'deki 141-147 maddeleri uyarınca, cumhuriyet başsavcılıklarında 2024'te 115 bin 707 dosyada kamu davası açılması kararı verildi. Bu sayının 2025'e gelindiğinde yüzde 23,6 oranında azalarak 88 bin 439'a düştüğü görüldü.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet İstatistikleri 2025 Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:31:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Adalet İstatistikleri 2025 Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.