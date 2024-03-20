Adalet Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı destekliyor

Adalet Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ı destekliyor

Adalet Partisi (AP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Dede'yi adaylıktan çekerek, mevcut başkan Lütfü Savaş'ı destekleme kararı aldı. Başkan Savaş, Hatay'ın ve Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek, iftiralara karşı hukuk önünde gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

20.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Partisi'nin desteğini açıkladığı Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın ve Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek, iftiralara karşı hukuk önünde gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Adalet Partisi (AP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Dede'yi adaylıktan çekerek, mevcut başkan Lütfü Savaş'ı destekleme kararı aldı. Konuyla ilgili Expo alanında bulunan HBB Meclisi toplantı salonunda siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP ve AP yöneticileri katıldı. Basın toplantısında son günlerde yaşanan olaylara yönelik iddialara cevap niteliğinde açıklama yapan Başkan Savaş, "Hukukun önünde hakkımızı arayacağız" dedi.

Başkan Lütfü Savaş, kendisini destekleme kararı alan Adalet Partisi'ne teşekkürlerini dile getirerek, "Memlekette o kadar sorun var. Ekonomik sorunlar var. Hatay'da barınma, eğitim, işsizlik sorunları var. Tüm Türkiye'de enflasyon sorunu var. Biz, özellikle ülkemizin ve Hatay'ın sorunlarıyla ilgileniyoruz sadece. Sadece ve sadece Hatay'ın gelmiş olduğu pozisyon ve sonraki durumuyla ilgileniyoruz. Bizim dışımızdaki olan olaylar bizi çok ilgilendirmiyor ama şahsım ve belediyemizle ilgili iftiraları hukukçu arkadaşlarımız inceliyor. Hukuk önünde gerekli hem açıklamaları hem de hazırlıkları yapıyoruz. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.

Adalet Partisi'nden yapılan açıklamada ise, "Deprem felaketinin ardından sadece depremzedelerimiz için değil daha pek çok farklı konu için kaygı duymaya başladık. Deprem bölgesindeki can ve mal güvenliğinden, diğer uçta yükselen bölücü ırkçı hareketlere, gençlerimizin ara verilen eğitiminden salgın hastalıklar tehlikesine, yüzlerce çok önemli başlıklar var. Bunların arasına bir de Hatay 'deprem göçü'ne bağlı olarak demografik yapısının tamamen değişmesiyle ilgili büyük endişelerimiz var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş, Hatay'ın demografik yapısının değişmesi endişesini özellikle depremin ardından sık sık gündeme getirmiştir. Sayın Savaş, çok büyük Suriyeli sığınmacı göçü alan Hatay'ı bekleyen tehlikeyi önceden görmüştür. Atatürk'ün 'Hatay benim şahsi meselemdir. Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz' politikası Başkanımızın rehberi olmuştur. Hatay'ın demografik yapısının tamamen değişmesine karşı Lütfü Savaş, soyadına uygun olarak savaş vermektedir. Buna karşı hepimiz bilinçli olmalıyız. Atatürkçü, Türk milliyetçisi bir başkanın Hatay şehrimize yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olması için Lütfü Savaş lehine Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Orhan Dede'yi adaylıktan çekme kararı aldık. Adalet Partisi olarak Hatay'ı bekleyen tehlikeleri bilen, bu konuda defalarca devleti uyaran, yıllardır Hataylıları bir ve bütün tutan Sayın Lütfü Savaş'ın tecrübesi, bilgisi ve Hatay'ın problemlerini bilerek Hatay'ın yeniden inşasında büyük görev alacağını görüyor, kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Orhan Dede, Türkiye, Hatay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:04 ’Ramazanda edepsizlik yapmayın’ deyip spor salonuna çöp döktüler 'Ramazanda edepsizlik yapmayın' deyip spor salonuna çöp döktüler
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
11:45 Şarkıcı ve oğlu komşularına kurşun yağdırmıştı Mağdur genç yaşadıklarını anlattı: Çalışamıyorum, sancılarla uyanıyorum Şarkıcı ve oğlu komşularına kurşun yağdırmıştı! Mağdur genç yaşadıklarını anlattı: Çalışamıyorum, sancılarla uyanıyorum
11:15 Mehmet Ali Erbil’den Survivor’da hırsızlık yapan Poyraz’a tepki: Hırsız damat istemem Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
11:14 Dünyada negatif faiz dönemi Japonya’nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
11:10 Türkiye’nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı
11:05 Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
10:18 Sarallar suç örgütünde Ümit Saral’dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi Sarallar suç örgütünde Ümit Saral'dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 13:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement