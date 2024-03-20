Adalet Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ı destekliyor

Adalet Partisi'nin desteğini açıkladığı Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın ve Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek, iftiralara karşı hukuk önünde gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
Adalet Partisi (AP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Dede'yi adaylıktan çekerek, mevcut başkan Lütfü Savaş'ı destekleme kararı aldı. Konuyla ilgili Expo alanında bulunan HBB Meclisi toplantı salonunda siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP ve AP yöneticileri katıldı. Basın toplantısında son günlerde yaşanan olaylara yönelik iddialara cevap niteliğinde açıklama yapan Başkan Savaş, "Hukukun önünde hakkımızı arayacağız" dedi.
Başkan Lütfü Savaş, kendisini destekleme kararı alan Adalet Partisi'ne teşekkürlerini dile getirerek, "Memlekette o kadar sorun var. Ekonomik sorunlar var. Hatay'da barınma, eğitim, işsizlik sorunları var. Tüm Türkiye'de enflasyon sorunu var. Biz, özellikle ülkemizin ve Hatay'ın sorunlarıyla ilgileniyoruz sadece. Sadece ve sadece Hatay'ın gelmiş olduğu pozisyon ve sonraki durumuyla ilgileniyoruz. Bizim dışımızdaki olan olaylar bizi çok ilgilendirmiyor ama şahsım ve belediyemizle ilgili iftiraları hukukçu arkadaşlarımız inceliyor. Hukuk önünde gerekli hem açıklamaları hem de hazırlıkları yapıyoruz. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.
Adalet Partisi'nden yapılan açıklamada ise, "Deprem felaketinin ardından sadece depremzedelerimiz için değil daha pek çok farklı konu için kaygı duymaya başladık. Deprem bölgesindeki can ve mal güvenliğinden, diğer uçta yükselen bölücü ırkçı hareketlere, gençlerimizin ara verilen eğitiminden salgın hastalıklar tehlikesine, yüzlerce çok önemli başlıklar var. Bunların arasına bir de Hatay 'deprem göçü'ne bağlı olarak demografik yapısının tamamen değişmesiyle ilgili büyük endişelerimiz var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş, Hatay'ın demografik yapısının değişmesi endişesini özellikle depremin ardından sık sık gündeme getirmiştir. Sayın Savaş, çok büyük Suriyeli sığınmacı göçü alan Hatay'ı bekleyen tehlikeyi önceden görmüştür. Atatürk'ün 'Hatay benim şahsi meselemdir. Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz' politikası Başkanımızın rehberi olmuştur. Hatay'ın demografik yapısının tamamen değişmesine karşı Lütfü Savaş, soyadına uygun olarak savaş vermektedir. Buna karşı hepimiz bilinçli olmalıyız. Atatürkçü, Türk milliyetçisi bir başkanın Hatay şehrimize yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olması için Lütfü Savaş lehine Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Orhan Dede'yi adaylıktan çekme kararı aldık. Adalet Partisi olarak Hatay'ı bekleyen tehlikeleri bilen, bu konuda defalarca devleti uyaran, yıllardır Hataylıları bir ve bütün tutan Sayın Lütfü Savaş'ın tecrübesi, bilgisi ve Hatay'ın problemlerini bilerek Hatay'ın yeniden inşasında büyük görev alacağını görüyor, kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - HATAY
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