AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'ın annesi için başsağlığı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a, vefat eden annesi için başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat ettiğini üzülerek öğrendik. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, Faik beye, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA