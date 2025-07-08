Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
08.07.2025 22:18
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Belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

KARALAR: FİRMA, BEN BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA DA BELEDİYE İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Zeydan Karalar savcılık ifadesinde, "Baki Nugay'ı belediyenin müteahhidi olması nedeniyle tanırım. Tanışmak için makamıma gelmişti. Bu görüşmede iddia ettiği gibi hak edişler karşısında para talep edildiği hususu konuşulmamıştır, tamamen iftiradır. Firma, önceki AK Parti döneminde ihale almış, ben başkan seçildikten sonra da belediyemiz ile çalışmaya devam etmiştir. Önceki dönemde ödemeler nasıl yapıldıysa kendi dönemimizde de aynı şekilde ödemeleri geciktirmeden yapmaya çalıştık. Hak ediş evrakları incelendiğinde ödemeleri geç alıp almadıkları görülecektir. Herhangi bir icbar söz konusu değildir. Baki Nugay, 2016 yılında ortaklıktan ayrıldığını beyan etmiş, 2019 yılında ise para verdiğini iddia etmiştir. Bu husus açıkça tutarsızdır. Ortaklıktan ayrılan birinin devam eden iş kapsamında para vermesi hayatın olağan akışına ve mantığa uygun değildir" dedi.

Karalar ifadesinin devamında şunları söyledi: "Belediyemizde taşımacılıkla ilgili 2014 yılı sonunda ihaleye çıkılmıştı, ancak ihale konusu, rekabetin sağlanamaması nedeniyle iptal edilmiştir. Daha sonra 2015 yılı başlarında yapılan ihaleyi Barka ve Albayrak ortak girişimi almıştır, ancak bu ihaleyi de Kamu İhale Kurulu iptal etmiştir. Arkasından, KİK kararının mahkemece iptali üzerine Barka - Albayrak şirketleri ile sözleşme imzalandığını hatırlıyorum. İhale öncesinde de firma ile bir anlaşma söz konusu değildir.

"CEZAEVİ KOŞULLARINDAN DOLAYI SAĞLIKLI İFADE VERMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Özcan Zenger, temizlik işlerinden sorumluydu. Görevi gereği firma yetkilileri ile görüşmesi normaldir. Ancak dosyada belirtilen ve para verildiği iddia edilen tarihlerde firma yetkilileri ile neden görüştüğünü bilmiyorum, bu sorunun muhatabı kendisidir, aralarındaki ilişkiyi bilmem. Benim kendisine bir talimatım olmamıştır. Firma yetkililerini de bir kişiye yönlendirmişliğim yoktur. Baki Nugay'ın cezaevi koşullarından dolayı sağlıklı bir ifade vermediğini düşünüyorum.

Ben yaklaşık 12 yıldır belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Halihazırda Belediyeler Birliği Başkan Vekiliyim. Öncesinde de üst düzey görevlerim vardı. Çağrıldığımda gelebilecek birisiyim. Hal böyleyken 4 gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam, hukuka ve vicdana uygun değildir. Bu operasyonun siyasi bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Kaynak: İHA

Zeydan Karalar, Politika, Karalar, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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