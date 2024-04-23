Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Cebesoy İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Ata Kemal Ergül'e teslim etti. Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve Ergül'ün ailesi de katıldı.

23.04.2024 13:12  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törenin ardından belediye binasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Cebesoy İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Ata Kemal Ergül'e teslim etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törenin ardından belediye binasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Cebesoy İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Ata Kemal Ergül'e teslim etti. 23 Nisan rutinine İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve Ata Kemal Ergül'ün ailesi eşlik etti.

Başkan Zeydan Karalar, başkanlık koltuğunu devrettiği Ergül'ün talimatlarını dinledi ve yanıt verdi. Ergül, Başkan Zeydan Karalar'dan yaz kış açık olması şartı ile aileleriyle birlikte kullanacakları; içinde eğlence, spor ve dinlenme merkezlerini barındıracak bir kompleks talebinde bulundu.

Makam teslim töreni Başkan Zeydan Karalar'ın hediye takdiminin ardından son buldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine katıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve kent protokolünün katıldığı resmi törende 23 Nisan kutlandı, renkli görüntüler oluştu. - ADANA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeydan Karalar, 23 Nisan, Karalar, Çocuk, Adana, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya’da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya'da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement