Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Ceyhan\'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan'da bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi. İlçede gerçekleştirilen yol çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, halkla ve esnafla da buluşarak sohbet etti, sorun dinledi.

Ceyhan'da devam eden yol yapım çalışmalarını, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte inceleyen Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Ceyhan'da bir birkaç yerde aynı anda asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Ceyhan'da bu dönemin sonuna kadar yol sorunu kalmayacak. Ceyhan'da 30 yıldır 40 yıldır yapılmayan yolları yaptık. Ceyhan'ın girişi ilçe için çok önemli, transit bir yol gibi. Gidiş bir geliş olarak dar bir yoldu. Geniş bir bulvar haline getirilmesi gerekiyordu. Ceyhan ve Adana Büyükşehir ekipleri el ele verip yolu genişlettiler ve bulvar haline getirdiler. Ceyhan'a hayırlı olsun" dedi.

Ceyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını da inceleyen Başkan Zeydan Karalar, buradaki yol sorununu da çok kısa sürede gidereceklerini açıkladı.

Başkan Kadir Aydar da, "Ceyhan'daki yol sorununun yüzde 90'lık kısmını zaten Başkanımız Zeydan Karalar çözmüştü. Kalan bölümünü de birlikte tamamlıyoruz" diye konuştu. - ADANA