Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi\'nde öğrencilerle buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Çağdaş Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Karalar, öğrencilere hitap ederek, belediye-üniversite iş birliklerinin önemine vurgu yaptı ve hukukun önemini anlattı.

07.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:21
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Çağdaş Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından tertip edilen "Kurgusal Duruşma Konferansı" etkinliğine katıldı.

Karalar, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri ile bir araya geldi, Çağdaş Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından organize edilen Mahkeme Simülasyonu Programı'nda öğrencilere hitap etti. Belediye-Üniversite iş birliklerine son derece önem verdiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Adana'daki kurum ve kuruluşların, Çukurova Üniversitesi gibi önemli bir üniversiteden yeteri kadar faydalanmadığı kanaatini taşıyan, bu ilişkiyi yoğunlaştırmaya çalışan ve bunun için çaba gösteren bir belediye başkanıyım. Çukurova Üniversitesi bir bilim kurumu, önemli bir üniversite, güneyin ve Adana'mızın gururu. Sizler Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinde öğrenim görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültelerinin ve avukatlık mesleğinin önemine ayrı bir parantez açan Başkan Zeydan Karalar, adaletin ve hukukun bir ülke ve toplum için vazgeçilemez kavramlar olduğunu, yapı taşı olarak algılanması gerektiğini aktardı. Türkiye'nin tam anlamıyla bir hukuk devleti olması için hukukçulara bu noktada büyük işler düştüğünü anlatan Başkan Zeydan Karalar, avukat, savcı ve hakim olacak hukuk fakültesi öğrencilerinin en zor görevleri başaracağına inandığını kaydetti.

Karalar, Çukurova Üniversitesi gibi bir üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşadığını da söyleyerek, "Her koşulda sizin yanınızda ve sizin destekçiniz olduğumu bildirmek için buradayım" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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