Zeydan Karalar'dan ortalığı karıştıran iddia: Ceyhan ve Yumurtalık'ı Adana'dan kopartmaya çalışıyorlar - Son Dakika
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Zeydan Karalar'dan ortalığı karıştıran iddia: Ceyhan ve Yumurtalık'ı Adana'dan kopartmaya çalışıyorlar

19.10.2022 08:01
Zeydan Karalar'dan ortalığı karıştıran iddia: Ceyhan ve Yumurtalık'ı Adana'dan kopartmaya çalışıyorlar

Adana Valiliği, katıldığı bir televizyon programında Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanabileceği iddiasını gündeme getirip, "Yemin ederim bütün Adana'yı ayağa kaldırırız. Bunun için ne bedel ödenecekse biz öderiz. Yer yerinden oynar" ifadelerini kullanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, "Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur" şeklince cevap verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuk olduğu yerel Koza TV'de Osmaniye'nin büyükşehir belediyesi vasfı kazanabilmesi için Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin bu ile bağlanacağı iddiasını gündeme getirdi.

"BUNUN İÇİN NE BEDEL ÖDENECEKSE BİZ ÖDERİZ"

Bunu Adana Valisi Süleyman Elban'a bildirdiğini söyleyen Karalar, "Ceyhan ve Yumurtalık'ı Adana'dan kopartmaya çalışıyorlar. Yemin ederim bütün Adana'yı ayağa kaldırırız. Ceyhan'da da Yumurtalık'ta da Adana'nın gelirine ciddi katkı koyacak yatırımlar yapılıyor. Konteyner limanı gelecek, siz benim parçamı kopartıp Osmaniye'ye bağlayacaksınız. Bunu kabul etmeyiz. Benim halkım bunu kabul etmez. Bunun için ne bedel ödenecekse biz öderiz. Yer yerinden oynar" ifadesini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLMUŞTUR

Karalar'ın sert sözlerinin ardından Adana Valiliği'nden açıklama geldi; "Adanamızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır."

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