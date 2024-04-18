Adana ismi 10'ncu Tanker Üs Komutanlığıyken, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirilen üste sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir" denildi.
İsminin değiştirildiği duyurulan üste ise herhangi bir hareketlilik olmadığı, sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Daha önce tanker üs komutanlığı olarak kullanılırken 15 Temmuz darbe girişiminde meclisi ve özel harekatı bombalayan jetlere yakıt ihmali yapmasıyla gündeme gelmiş, dönemin üs komutanı da yargılanıp hapis cezası almıştı. - ADANA
Son Dakika › Politika › Adana'da 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ismi değiştirildi - Son Dakika
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti. Aslan, İdil Belediyesinin su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, ilçenin su sorununun halen çözülmediğini belirtti. Aslan, belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve yeni bir su projesinin yapılmasını istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilk kez toplandı. Nisan ayı olağan toplantısında gündem maddeleri okundu ve başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi. Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti ve bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirileceğine inandığını belirtti.
Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen projelerin değerlendirmesi yapıldı. Vali Usta, 132 projeden 12'sinin tamamlandığını, 84 projenin devam ettiğini ve 25 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yakınlarını kaybeden Ebrar Sitesi aileleri, basın açıklaması yaparak hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada, felaketin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi ve eksikliklerin giderilerek adil bir yargı süreci talep edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesini ziyaret ederek, ilçe protokolüyle bir araya geldi, spor kulübü alanını inceledi, belediye başkanıyla görüştü, okul ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, şehit polis memurunun ailesini ziyaret etti.
Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis üyelerinin görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı. Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine giderek esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Melek Soylu'nun taziyesine katılan Vali Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi ve dua etti. Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Vali Atay, ziyaretlerinin ardından Şeyhan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eruh ilçesinde yakalandı. H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?