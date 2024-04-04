Adana'da Seçimi Kazanan Muhtarın Mazbatası İkinci Sıradaki Adaya Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adana'da Seçimi Kazanan Muhtarın Mazbatası İkinci Sıradaki Adaya Verildi

Adana\'da Seçimi Kazanan Muhtarın Mazbatası İkinci Sıradaki Adaya Verildi

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 35 yıldır ikamet eden İsa Karagöz, muhtarlık seçimini kazandı ancak mazbatası, mahallede oturmadığı gerekçesiyle ikinci sıradaki adaya verildi. Karagöz, adaylığını açıkladığından beri adresinin üç dört defa silindiğini belirterek isyan etti.

04.04.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da seçimi kazanan muhtar mahallede oturmadığı gerekçesiyle mazbatası ikinci olan adaya verildi. Seçimi kazanan muhtar isyan ederek, "35 yıldır Yeşilbağlar Mahallesindeyiz, adaylığımı açıkladığımdan beri adresim üç dört defa silindi" dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 35 yıldır ikamet eden İsa Karagöz, 13 ay önce muhtarlık adaylığını açıkladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarında Karagöz, bin 300 oy alarak birinci olurken Ahmet Kırtay 700 oy ile ikinci oldu. Ancak Kırtay, Karagöz'ün adresinin mahallede olmadığını öne sürerek ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İtiraz üzerine yapılan incelemede Karagöz'ün adresinin mahallede olmadığı belirlenerek, mazbata seçimi ikinci sırada tamamlayan Kırtay'a verildi.

"35 yıldır Yeşilbağlar'da oturuyorum"

Seçimi kazandığı halde muhtar olamayan İsa Karagöz, "35 yıldan beri Yeşilbağlar Mahallesinde oturuyorum. Yani doğma büyüme Yeşilbağlar'dayız. Ben bundan yaklaşık 13 ay önce muhtarlık adaylığımı açıkladım. Adaylığımı açıkladığımdan beri benim adresim üç dört defa silindi. E-Devlet'ten bakıyorum, E-devletimde adresin gözükmüyor. Kaymakamlığa gidiyorum ne oldu diye soruyorum. Cevap alamıyorum. Kim silmiş diyorum, polisler gelip buraya bakmışlar kimse yokmuş diye silinmiş cevabını alıyorum. Bende bakıyorum tamam burada madem ikamet etmiyorum, adresi tekrardan alıyorum. Tekrardan benim adresim siliniyor" dedi.

"Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı onadı"

İsa Karagöz," Seçime bir ay kala il seçim kurulana gittim. Kimliği verdim, dedim ki kimliğime bakabilir misiniz? Ben burada aday olabilir miyim? Yada yarın bir gün muhtarlığı kazandığımda adresimde oynamadı oldu sıkıntı çıkar mı dedim. Cevap olarak hiçbir sıkıntı olmaz, muhtar olabilirsin hiçbir sıkıntı engel yok dendi" sözlerine yer verdi.

"Rakibim kayıtlarımı sildiriyordu"

Yeşilbağlar Mahallesi'nde seçimi kazandığını vurgulayan muhtar adayı Karagöz, "Seçimi kazandıktan sonra bayağı bir farkla aldım. Kazandıktan sonra bir baktım kaydımı silen rakibim Ahmet Kırtay, ben bunun bilincindeydim. Kendisi uğraşıyordu benimle. Öğrendi benim kazanacağımı, bütün kayıtlarımı hep kendi sildiriyordu" dedi.

"Mazbatasını almaya gidince acı gerçekle karşılaştı"

Karagöz, "Mazbatamı almaya gittiğimde bir baktım, itiraz var dediler. Kim itiraz etmiş? Ahmet Kırtay, neye itiraz etmiş? Sen burada oturmuyormuşsun. Ben burada ne demek oturmuyorum? Benim adres kayıtlarımın hepsi burada, doğma büyüme Yeşilbağlar gözüküyor. Farklı bir mahalle gözüküyor mu diye sorduğumda gözükmediğini söylüyorlar. O zaman benim adresim nerede? Ben oyumu da burada kullandım. Cumhurbaşkanlığı oyunu da burada kullandım. Tüm oylarımı burada kullandım hiçbir sıkıntı yok. Mazbatamı almaya gittiğimde size vermiyoruz dendi. Haksız görülmüşüm, burada oturulmadığım gerekçesiyle. Oturmadığıma daire bir belge var mı? Kanıt var mı? Yok. Bir baktım direkt rakibim olan mevcut muhtara mazbatayı teslim ettiler" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana'da Seçimi Kazanan Muhtarın Mazbatası İkinci Sıradaki Adaya Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:18:04. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Seçimi Kazanan Muhtarın Mazbatası İkinci Sıradaki Adaya Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement