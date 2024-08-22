Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık\'a projeleri anlattı

Politika

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'a yapacağı projeleri anlattı.

Karamık ilçe de AK Partiye geçen Belediye Başkanı Mahmut Dal'ı ziyaret etti. Dal, ziyaret sırasında, "Sunay Karamık milletvekilimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Milletvekilimiz ile projelerimizi paylaştık birebir ilgileneceklerini dile getirdiler. Saimbeyli ilçemizi AK Parti ilçe teşkilatımızla birlikte milletvekillerimizin desteğiyle en şirin hale getirmek için çalışacağız" dedi. - ADANA