Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ömrüm boyunca birçok kumpasla karşılaştım ama bu derece alçakça, planlı bir saldırıyla ilk kez karşılaşıyorum"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddialara ilişkin olarak, "Şunu açıkça ifade ediyorum ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur. Savcılık ifadeleriyle çelişen, anlam ve gerçeklikten uzak söylemlerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Benim yaptığım tek şey, şahsıma yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında hukuka başvurmaktır. Disipline sevk bilgisine ilişkin de şunu açıkça söylemek isterim: Şahsıma bu yönde tebliğ edilmiş resmi bir bilgi yok. Ben de bu haberleri medyadan öğrendim" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddiaların ardından basın açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiği söylemlerine yönelik kendisine herhangi bir tebliğ yapılmadığını belirten Işıksu, "Son günlerde, devam eden bir tehdit ve şantaj davası üzerinden kamuoyunda bilinçli bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. 11 Şubat'ta düzenlenen bir programda kürsüye çıkan bir şahsın, gizlilik ve yayın yasağı bulunan bir dosya hakkında gerçek dışı ifadeler kullanması ve bu sözlerin hızla medya ve sosyal mecralara servis edilmesi tesadüf değildir. Şunu açıkça ifade ediyorum ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur. Savcılık ifadeleriyle çelişen, anlam ve gerçeklikten uzak söylemlerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Benim yaptığım tek şey, şahsıma yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında hukuka başvurmaktır. Hukuki hakkını arayan şahsımı suçlu gibi göstermeye çalışan bu anlayışı asla kabul etmiyorum. Ancak herkes bilsin ki; şantaj ve tehdit ile karşılaştığım anda hemen suç duyurusunda bulunan taraf benim. Hiçbir aşamada geri adım atmadım, saklanmadım" dedi.

"İddiası olan herkesin adresi sosyal medya değil, bağımsız Türk yargısıdır"

Başkan Işıksu, "Disipline sevk bilgisine ilişkin de şunu açıkça söylemek isterim: Şahsıma bu yönde tebliğ edilmiş resmi bir bilgi yok. Ben de bu haberleri medyadan öğrendim. Ben AK Parti'liyim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde geçen siyasi hayatım, yaptıklarım ve gayretim ortadadır. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın destekçisi olacağımı herkesin bilmesini isterim. Liderimizin kararı hangi yönde olursa olsun benim için her şeyden daha kıymetlidir. O bizim baş tacımızdır. Allah var gam yok. Ancak şunu da hep birlikte sormalıyız: Bu kurguyu kim yaptı? Bu pahalı bir organizasyon. Kimler birlikte organize planladı? Nerelerde, hangi operasyonları yürüttü? Perde arkasında nasıl yayıldı, nasıl süreç yönetildi? İsim isim, kanıtlarıyla tespitlerim vardır. Hiçbir şey gizli kalmaz. Hem yüce Türk yargısı önünde hem de milletimizin huzurunda, vakti geldiğinde herkes her şeyi öğrenecek inanıyorum. Bugün yaşananlar, hukuki bir süreci medya tartışmasına çevirme çabasıdır. İddiası olan herkesin adresi sosyal medya değil, bağımsız Türk yargısıdır. Para talebi iddiaları ortadayken yargı yoluna başvuran ilk tarafın ben olduğumu bir kez daha özellikle hatırlatmak isterim. Algı üretmek yerine yargıya gitmek gerekir. Şunu da net söylüyorum: Organize bir operasyon görüntüsü veren bu girişimler karşısında asla geri adım atmayacağım. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Gerçek dışı bilgi ve belgeleri yayanlar hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır ve devam edecektir. Nihai söz, bağımsız Türk yargısına aittir" diye konuştu.

"Ses kayıtları ortadadır. Şahitli, ispatlı şantaj görüntüleri vardır"

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Başkan Işıksu, "Şunu herkes bilsin: Biz bu şehre hizmet etmek için buradayız, algı operasyonlarıyla da yolumuzdan dönecek değiliz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar nasıl milletimizin duasına güvenerek yürüdüysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla AK Parti çizgisinde ve dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. İnanan herkes dedikoduyla değil hakikatle yürümelidir. Bizim inancımız da duruşumuz da nettir: Alnımız ak, başımız dik. Sözümüz de yönümüz de milletimizdir. Ses kayıtları ortadadır. Şahitli, ispatlı şantaj görüntüleri vardır. A4 kağıtlarında yazışma diye sundukları hiçbir sosyal medya yazışması ve tarafıma ait bir sosyal medya hesabı dahi olmamıştır. Partimizi kandırmak hedefiyle, parti içindeki bazı isimlerle birlikte hareket etmek için ellerinden ne gelirse uygulamaya koymuşlardır. Bütün tuşlara basmışlardır. Parti içerisinde şahsıma muhalif bazı isimlerin yaydığı, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan yazışma görüntülerinde yer alan fotoğraf aslında hiç olmamıştır; kurgulanmış bir yazışma dolaşıma sokulmuştur. Bunların hepsi de hukuk önünde ortaya çıkacaktır. Uzun yıllardır hayatım hep siyasetin içerisinden geçti. Ömrüm boyunca birçok kumpasla, birçok tehditle ve birçok yalanla karşılaştım. Ama bu derece alçakça, bu derece planlı ve bu derece pervasız bir saldırıyla açıkçası ilk kez karşılaşıyorum. Bu seferki iftira sadece şahsıma yönelik değildir. Bu iftira aileme yöneliktir, bu iftira bana inananlara yöneliktir, bu iftira gerçeğe inanan herkese atılmış alçakça bir iftiradır. Günlerdir hakkımda yalan beyanlar, asılsız söylemler ve organize edilmiş karalama kampanyaları dolaştırılmaktadır. Gerçek, kendi gücüyle ve kendi ağırlığıyla zaten konuşacaktır. Ben susmayacağım. Ben geri adım atmayacağım. Gerçeği sonuna kadar ortaya koyacağım. Bu kumpası kuranlar, bu iftirayı atanlar ve bu karanlığı büyütenler, er ya da geç gerçeğin karşısında durmak zorunda kalacaktır" şeklinde konuştu. - SAKARYA