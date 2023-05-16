Aday olduğu Antalya'da milletvekili seçilemeyen Barış Atay'dan, "Yargılanacaksın" diyen takipçisine olay yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Aday olduğu Antalya'da milletvekili seçilemeyen Barış Atay'dan, "Yargılanacaksın" diyen takipçisine olay yanıt

16.05.2023 15:07

Türkiye İşçi Partisi Antalya 2'inci sıra milletvekili adayı olan fakat resmi olmayan sonuçlara göre seçilemeyen Barış Atay, sosyal medyada "Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın" paylaşımında bulunan takipçisine "Beni; kaybetmekten korktuğu için koşa koşa vekil olup, dokunulmazlık alan bakanlarınızdan sandın herhalde tırşik" yanıtını verdi.

Antalya'da Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 5 bin 580 sandıkta, 1 milyon 744 bin 975 kişi oy kullandı. Milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bazı sandıklara yapılan itirazlar ve yurtdışı oylarının sayımının yüzde 100 tamamlanmaması nedeniyle seçim sonuçları henüz kesinleşmedi. Fakat siyasi partilerin Antalya'da çıkardığı milletvekili sayısı netleşti.

BARIŞ ATAY SEÇİLEMEDİ

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti ve CHP'nin 6, İYİ Parti ile MHP'nin 2'şer, Yeşil Sol Parti'nin ise 1 milletvekili çıkardığı Antalya'da Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı olan Barış Atay seçilemedi.

"YARGILANACAKSIN" DİYEN TAKİPÇİSİ İLE KAPIŞTI

Daha önce seçildiği Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakıp, Antalya 2. sıradan aday olan Atay, sosyal medyada "Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın" diyen takipçisi ile kapıştı.

Atay, takipçisine cevaben "Beni; kaybetmekten korktuğu için koşa koşa vekil olup, dokunulmazlık alan bakanlarınızdan sandın herhalde tırşik" ifadelerine yer verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Milletvekili seçilemeyen Barış Atay'dan 'Yargılanacaksın' diyen takipçisine yanıt
YORUMLAR (3)
  • Mert kursun : en kısa zamanda görecez barış efendi bizim vergilerle ödenen maaş devletin dokunulmazlıgı bitti devran döndü çıkacak aheste aklın varsa yokta artık suriyeyemi ırakamı yoksa yurt dışınamı kaçan alırız haberini hakan şükür gibi Cevap Yaz 164 105 Yayından Kaldır
  • Tuncay Aksu: Ne güzel cevap vermişsin tebrikler ?????? Cevap Yaz 99 101 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: Barış atay bu ülkeden kaçmaz ve yargılanmaktan da korkmaz bunu diyen adam demek ki çok kaçmış kork kak herif Cevap Yaz 104 143 Yayından Kaldır
500
Eski TFF hakemi Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı olarak girdiği seçimde kazanamadı Eski TFF hakemi Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı olarak girdiği seçimde kazanamadı

Milletvekili, Barış Atay, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aday olduğu Antalya'da milletvekili seçilemeyen Barış Atay'dan, 'Yargılanacaksın' diyen takipçisine olay yanıt - Son Dakika


Son Dakika
22:40 ATA İttifakı ortağı Millet İttifakı'na göz kırptı! AP'den ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:38 Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: Aday olduğu Antalya'da milletvekili seçilemeyen Barış Atay'dan, "Yargılanacaksın" diyen takipçisine olay yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement