Adıyaman Belediye Meclisi'nde Başkan Vekilliği Seçimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Adıyaman Belediye Meclisi'nde Başkan Vekilliği Seçimi Gerçekleşti

Adıyaman Belediye Meclisi\'nde Başkan Vekilliği Seçimi Gerçekleşti
18.07.2025 15:51  Güncelleme: 15:57
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Adıyaman Belediye Meclisi, CHP'nin adayı Ufuk Bayır'ı 22 oy ile başkan vekili olarak seçti. Seçimde dikkat çeken bir gelişme ise AK Parti üyelerinden Kazım Tanrıverdi'nin CHP adayına oy vermesi oldu.

Adıyaman Belediye Meclisi, Başkan Vekilliği seçimini tek turda tamamladı. 31 meclis üyesinin katıldığı oylamada, CHP'nin adayı Ufuk Bayır 22 oy alarak yeni Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Ekrem Çadır ise 9 oy aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında görevden alınarak, ev hapsi verilen Abdurrahman Tutdere'nin yerine meclis tarafından başkanvekili seçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan dolayı geçici olarak görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yerine başkanvekilinin belirlemek için Adıyaman Belediye Meclisi seçime gitti. 20 CHP, 10 AK Parti ve 1 Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere 31 meclis üyesinin yer aldığı seçimlerde başkanvekilliği için CHP'den Ufuk Bayır, AK Parti'den Ekrem Gürcan Çadır aday oldu. Yapılan oylamada, CHP'nin adayı Ufuk Bayır 22 oy alarak ilk turda başkan seçildi. AK Parti adayı Ekrem Gürcan Çadır ise, 9 oy aldı.

AK Partili Üyelerden CHP adayına destek

Seçimde dikkat çeken bir gelişme ise AK Partili meclis üyelerinden Kazım Tanrıverdi'nin CHP'nin adayı Ufuk Bayır'a oy vermesi oldu. Seçim esnasında AK Parti Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, açıkça CHP adayı Bayır'a oy verdiğini meclis kürsüsünden ilan etti.

Yapılan oylama sonrası açıklama yapan Başkanvekili Ufuk Bayır, "Biz Abdurrahman başkanımızın önderliğinde çok güzel bir meclis mozaiğimiz vardı. Her zaman birlikte hareket ettik. Her zaman sevdi ve saygımızı koruyarak başkanımızın bizlere öğrettiği şekilde bizde bu saatten sonra onu yapacağımızın sözünü veriyoruz. Bu bir emanettir ve bu emaneti en kısa sürede Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye geri vermenin gururunu yaşamak istiyorum. Bu seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Meclis Üyelerinden Kazım Tanrıverdi ise, "Ufuk başkanıma hayırlı olsun diliyorum. Kendisine destek olmak amacıyla oyumu ondan yana kullandım. ve aynı zamanda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye vurulan prangaların Adıyaman halkına vurulmuş olarak görüyorum, bu nedenle Abdurrahman Tutdere'nin yanındayım. ve onun emanetçisi olan Ufuk Bayır'ın yanındayım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

AK Parti, Son Dakika

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