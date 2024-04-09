Adıyaman Belediyesi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Adıyaman Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Abdurrahman Tutdere, yeni meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak yeni dönemin Adıyaman için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başkan Tutdere toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, seçimin artık geride kaldığını şimdi partiler üstü bir tavırla Adıyaman'a hizmet zamanı olduğunu belirterek, "Bu şehrin üçte ikisi konteyner kentlerde yaşıyor. Çocuklarımız mağdur, kadınlar mağdur, halkımız mağdur. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu şartlar altında yaşayan bir ilin meclisi ve bu milletin iradesinin temsilcileri olarak, bu dönem her zamankinden farklı olarak sorumluluk duygusu ile hareket edip halkımıza hizmetin en iyisini yapacak çalışmalara, projelere imza atmamız gerekiyor. İyi hizmetler yapmak Adıyaman'ımızı hak ettiği yere taşımaktır. Bu konuda hepinize güveniyor ve inanıyorum" dedi.

İlk toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda komisyonlar ve encümen üyelikleri belirlendi. - ADIYAMAN