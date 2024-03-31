Adıyaman'da oy kullanma işlemi başladı
ADIYAMAN - 31 Mart2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Adıyaman'da vatandaşlar saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oy kullanılacak okullara gelen ve gerekli hazırlıkları yapan görevliler, listeleri asarak pusulaları kontrol etti. Saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine geçildi. Adıyaman'da seçmenler belediye başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için oy kullanıyor. Adıyaman'da bin 582 sandıkta 412 bin 272 seçmen sandık başına gidiyor. Depremin vurduğu kent merkezinde okulların yanında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanılıyor.
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Ardahan'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. 84 bin 125 seçmen 401 sandıkta oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara giderek tercihlerini yaptı. Seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya dakikalar kala oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara getirildi. Vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
81 ilde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek adına sandık başına giderken, iftar saatinde oy sayımına ara verilip verilmeyeceği sorusu yine akıllara geldi. YSK konuyla ilgili açıklamasında oy sayım işlemlerinin aralıksız yapılacağını belirtirken, Başkan Ahmet Yener de kararı değerlendirdiği konuşmasında "Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir" demişti.
Bolu'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler oy kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'da başlayan seçimde, sandık başkanları ve görevlileri seçmenleri bilgilendirdi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Bolu genelinde 239 bin 169 seçmen, bin 61 sandıkta oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okulların önüne gelen vatandaşlar, 07.00'dan itibaren kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise saat 16.00'da sona erecek.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta oy kullanmak için sabah 07.00'dan itibaren okullara akın etti. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma sürecine sadece dakikalar kala, oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara taşındı. Vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
Van'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah saat 07.00'de başladı. Kentte toplam 714 bin 992 kişi oy kullanacak ve oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. Vanlı seçmenler, sorunsuz bir şekilde oy kullanarak seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başladı. 1'i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu.
Şanlıurfa'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor ve oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.
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