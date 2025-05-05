Adıyaman'da 'Üreten Kadınlar' Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Politika

Adıyaman'da 'Üreten Kadınlar' Fuarı Açıldı

Adıyaman\'da \'Üreten Kadınlar\' Fuarı Açıldı

Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen 'Üreten Kadınlar' fuarı, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla kapılarını açtı. Fuar, giyimden el sanatlarına birçok alanda kadınların emeklerini sergileyerek önemli bir ekonomik ve sosyal etkinlik haline geldi.

05.05.2025 15:47  Güncelleme: 15:51
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi öncülüğünde organize edilen "Üreten Kadınlar" fuarı, kadın girişimciliğini desteklemek ve görünür kılmak amacıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Giyimden el sanatlarına, yöresel lezzetlerden mutfak sanatlarına, güzellik uzmanlarından evlilik hazırlıklarına, ev aksesuarlarından kozmetiğe, öğretim merkezlerinden kadın kooperatiflerine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren kadın girişimciler fuarda stant açtı. Kadınların el emeği göz nuru ürünleri, titizlikle hazırlanan fuar alanında büyük bir ilgiyle sergilendi.

Ziyaretçiler fuar alanını keyifle gezerken, çocuklar da fuar yanında bulunan oyun alanında gönüllerince eğlendi. Aile dostu yapısıyla dikkat çeken etkinlik, hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli bir buluşma noktası oldu.

Tamamı kadın girişimcilerden oluşan stantların yer aldığı "Üreten Kadınlar" fuarı, 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, açılışta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kadınlarımızın üretim gücünü desteklemek, emeklerini görünür kılmak ve onları daha güçlü yarınlara taşımak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. 'Üreten Kadınlar' fuarı, yalnızca bir sergi alanı değil; aynı zamanda kadın girişimciliğinin, emeğin ve dayanışmanın somut bir yansımasıdır. El emeği ürünlerden yöresel tatlara kadar her bir standın ardında büyük bir özveri ve emek var. Bu buluşma, kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta daha da güçlenmesine vesile olacak önemli bir adımdır. Tüm halkımızı bu anlamlı fuara davet ediyorum." - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adıyaman'da 'Üreten Kadınlar' Fuarı Açıldı - Son Dakika

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