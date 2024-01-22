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Adıyaman Milletvekili Resul Kurt: Don ve dolu kayıpları karşılanacak - Son Dakika
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Adıyaman Milletvekili Resul Kurt: Don ve dolu kayıpları karşılanacak

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Besni ağırlıklı olmak üzere Adıyaman merkez, Kahta, Gölbaşı, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerindeki çiftçilere don ve dolu kayıplarının karşılanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 milyon TL ödenek ayrılarak, çiftçilerin zararları için hesaplara aktarılacak. Toplamda 32 milyon TL ödenek gönderilerek, don ve dolu mağduriyetleri giderilecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt: Don ve dolu kayıpları karşılanacak
22.01.2024 - 18:20,
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Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, don ve dolu kayıplarının karşılanacağını söyledi.

Milletvekili Resul Kurt, Besni ağırlıklı olmak üzere Adıyaman merkez, Kahta, Gölbaşı, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerimizdeki çiftçilere don ve dolu kayıplarının karşılanacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Kurt, "Nisan, Mayıs aylarında Adıyaman'da meydana gelen don ve doludan dolayı zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması amacıyla Adıyaman'a, daha önce de bu kapsamda 12 milyon TL ödenek gelmişti. Cumhurbaşkanlığınca 20 milyon TL ödenek ayrılarak, bu hafta hesaplara aktarılacak. 2023 yılında ki don ve dolu kayıpları için toplam 32 milyon TL çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için gönderilmiş oldu. Besni ağırlıklı olmak üzere Adıyaman Merkez, Kahta, Gölbaşı, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerimizdeki çiftçilerimizin don ve dolu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Ormancılık Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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