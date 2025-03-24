Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nı Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Belediyesi\'nin Ramazan Çarşısı\'nı Ziyaret Etti

Vali Osman Varol, Kahta Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Çarşısı'nı ziyaret ederek etkinlikler hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çarşıda farklı etkinliklerin düzenlendiğini ve halkla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

24.03.2025 10:24  Güncelleme: 10:26
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nı ziyaret ederek yapılan organizasyonlar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'tan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Vali Osman Varol ve beraberindeki heyet, Ramazan Çarşısı'ndaki esnaflarla da bir araya gelerek çarşıda gerçekleştirilen etkinlikler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gönül Mutfağını da ziyaret eden Vali Varol, Gönül Mutfağında yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi ve Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı bu anlamlı organizasyon için tebrik etti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan Çarşısı'nda her akşam birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiğini belirterek, özellikle çocuklar için özel aktiviteler düzenlediklerini belirtti. Başkan Hallaç, "Ramazan ayının manevi atmosferini halkımızla birlikte en güzel şekilde yaşıyoruz. Gönül Mutfağında hazırladığımız yemeklerle halkımızla bir araya geliyoruz. Haftada iki kez düzenlediğimiz Gönül Sofrasında, soframızı halkımızla paylaşıyoruz. Ayrıca, ilçemizin çıkış noktalarında iftar saatinde kumanya dağıtımı yapıyor ve yalnız yaşayan yaşlılarımıza iftar yemeklerini kapılarına kadar ulaştırıyoruz. Ramazan, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, dayanışma içinde olduğumuz bir ay olarak halkımızla birlikte yaşıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Valisi Osman Varol'a, Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'a, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan'a ve AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Valisi Osman Varol'a Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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