Afet Bakanlığı Çağrısı

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yerli ve Milli Parti olarak uzun süredir Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulması çağrısını yapıyoruz" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yerli ve Milli Parti olarak uzun süredir Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulması çağrısını yapıyoruz. Son yaşanan yangınlar bir kez daha gösterdi ki, bu mesele geçici koordinasyonlarla değil, kurumsal ve sürekli bir yapıyla yönetilmelidir. Afetlerin önüne geçilemez ama tedbir almak, can ve mal kaybını en aza indirmek hükümetin asli görevidir. Her afet sonrası 'neden önlem alınmadı?' sorusunu sormamak için, şimdi harekete geçilmelidir. Afet Bakanlığı şarttır. Biz Yerli ve Milli Parti olarak, Türkiye'yi bu felaket döngüsünden çıkaracak, milli kaynaklarımızı doğru alanlara aktaracak ve bu ülkenin evlatlarına daha güvenli bir gelecek sunacak kadroları iş başına getireceğiz. Afetler, liyakatsizlik ve sorumsuzluk kaderimiz değildir" ifadelerini kullandı.