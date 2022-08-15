Taliban: "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak" - Son Dakika
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Taliban: "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak"

15.08.2022 17:01

Afganistan'da Taliban iktidarı 1. yılını geride bırakırken, Taliban yönetimindeki Afganistan Başbakanı Yardımcısı Abdul Salam Hanafi, "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak" dedi.

Afganistan'da Taliban iktidarı 1. yılını geride bırakırken, Taliban yönetimindeki Afganistan Başbakanı Yardımcısı Abdul Salam Hanafi, "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz yıl Afganistan'dan çekilme sürecini başlatmasıyla Taliban'ın yeniden yönetime gelmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Taliban yönetimindeki Afganistan Başbakanı Yardımcısı Abdul Salam Hanafi, "İşgal döneminde ABD ve müttefikleri çok sayıda insanımızı şehit etti. Uluslararası anlaşmalara aykırı ve kullanımı yasak olan silahlar ülkemizde kullanıldı. Suçsuz insanlarımız hapse atıldı" dedi. Ülkede maddi ve ahlaki büyük bir yolsuzluğun var olduğunu söyleyen Hanafi, bunların yerine artık İslami sistemin hüküm sürdüğünü söyledi. Ülkedeki ekonomik durumdan da bahseden Hanafi, "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere de ihracatımız olacak. Dilenciler toplanacak ve maaşa bağlanacaklar. Reformlara inanıyoruz ve bunu halka taahhüt ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Afganistan tehdit oluşturmuyor"

Türkiye'nin yanı sıra Norveç, Çin, Rusya, Özbekistan ve çok sayıda ülkeye heyet göndermelerine rağmen 1 yıllık süre zarfından hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmadıkları konusuna değinen Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise artık bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi. Muttaki ayrıca, Afganistan'ın diğer ülkelere karşı bir tehdit oluşturmayacağını da belirtti.

Geçiş hükümeti kuruldu

1996-2001 yılları arasında ülkeyi yöneten Taliban'ın, geçtiğimiz yıl yeniden kontrolü ele geçirmesinin ardından 7 Eylül 2021'de geçiş hükümeti kurulurken, yeni yönetim uluslararası arenada henüz "de facto (hukuki açıdan tanınmamış)" rejim olarak görülüyor. Taliban yönetimi, yalnızca Afganistan'ın komşu ülkeleri ve bölgedeki birkaç ülke ile aktif iletişim sağlayabildi. Taliban yönetimi iç siyasette de birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Döviz rezervlerine halen erişilemezken, zengin madenler de henüz açılmadı. Bankacılık sistemi çökme noktasındayken, enflasyon gün geçtikçe artıyor. - KABİL

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Yüzlerce Afgan Hollanda'ya getirilmeyi bekliyor Yüzlerce Afgan Hollanda'ya getirilmeyi bekliyor Afganistan'da Taliban iktidarı 1.yılını geride bıraktı Afganistan'da Taliban iktidarı 1.yılını geride bıraktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Taliban: 'Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taliban: "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak" - Son Dakika
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