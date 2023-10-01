Afganistan'da Taliban, 200 büyücüyü gözaltına aldı - Son Dakika

Afganistan'da Taliban, 200 büyücüyü gözaltına aldı

Afganistan\'da Taliban, 200 büyücüyü gözaltına aldı
Son Güncelleme: 01.10.2023 21:21

Afganistan'da Taliban hükümeti, toplumsal huzursuzluğa yol açtıkları gerekçesiyle, kendini büyücü olarak tanıtan 200 kişiyi gözaltına aldı.

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, toplumsal huzursuzluğa yol açtıkları gerekçesiyle, kendini "büyücü" olarak tanıtan 200 kişiyi gözaltına aldı.

200 BÜYÜCÜ YAKALANDI

Taliban yönetiminin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı sözcüsü Akif Muhacir, basına yaptığı açıklamada, ülke genelindeki operasyonlarda şu ana kadar, aralarında kadınların da bulunduğu, kendini büyücü olarak gösteren 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Muhacir, söz konusu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, bu tür faaliyetlerin dinen haram olduğunu ve toplumda yolsuzluğa ve huzursuzluğa yol açtığını kaydetti. Taliban, daha önce ülkede yaygın olan bu tür faaliyetlere engel getirmişti.

Kaynak: AA

Afganistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Afganistan'da Taliban, 200 büyücüyü gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Son Dakika: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi
22:22 Son Dakika! İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi
22:20 Maç önü ortalık karıştı! Beşiktaş'tan açıklama gecikmedi: Taraftarımıza silah çekilmesi kabul edilemez
22:00 Maç sonuna damga vurdu! Şenol Güneş yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
21:53 Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama
21:50 TBMM'nin açılış resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek DEVA Partisi lideri Ali Babacan katıldı
21:39 Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama: Tüm detaylar araştırılıyor
21:31 Golcü geri döndü! Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti
21:21 Afganistan'da Taliban, 200 büyücüyü gözaltına aldı
21:18 Hatay'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 00:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'da Taliban, 200 büyücüyü gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement