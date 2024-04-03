Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, "3 Nisan 1930 Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü. Tam da bu gün bir Türk kadını olarak kentin ilk kadın belediye başkanı olarak mazbatamı alıyorum, Bundan sonra Afyonkarahisar'da emin olun her şey çok daha güzel olacak" dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinin ardından yüzde 51'e yakın oy alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal mazbatasını alarak göreve başladı. Çok sayıda kişinin katıldığı mazbata töreninde konuşan Köksal, kentin ilk kadın belediye başkanı olarak görev alacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:
"Çok yorulduk, çok mücadele ettik ama sonunda Afyonkarahisar halkı kararını verdi. 74 yıl sonra Cumhuriyet tarihinde bir Cumhuriyet kadını olarak Afyonkarahisar'ın yönetimini hemşehrilerim bana takdim etti. Bunun için minnettarım. Bu günden sonra bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet etmek için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Bu günün benim için ayrı bir özelliği var. 3 Nisan 1930 Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü. Tam da bu gün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Türk kadını olarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak mazbatamı alıyorum. Bana bu gururu onuru yaşatan bütün hemşehrilerime sonsuz teşekkürler. Benimle birlikte gece gündüz çalışan, sahada, mahallelerde, semtlerde mücadele eden dualarında beni eksik etmeyen destek veren gönlünde her yerde benimle birlikte kalbi atan bütün Afyonkarahisar'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonra Afyonkarahisar'da emin olun her şey çok daha güzel olacak."
Konuşmalarının ardından Köksal, mazbatasını alarak göreve başladı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Politika › Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal göreve başladı - Son Dakika
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