Afyonkarahisar Meclis Toplantısında Gerginlik

AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde Başkan Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişinin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında gerginlik çıktı. Köksal'ın, yıllık izinde olması nedeniyle katılmadığı toplantıda bazı meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Geçen ay AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yıllık izin kullandığı için katılmadığı toplantıya bağımsız üye Gökhan Günal başkanlık etti. Başkan Burcu Köksal ve 5 CHP'li üyenin AK Parti'ye geçişi, 2 CHP'li üyenin de bağımsız yola devam etme kararı sonrasında çoğunluğun AK Parti'ye geçtiği meclisin açılışı, CHP'li üyelerin dövizli protestosuna sahne oldu. CHP'li üyeler, Burcu Köksal'a yönelik tepki ifadelerinin yer aldığı dövizler açtı.

Toplantı sırasında AK Parti'li Mahmut Emin Birliktir ve CHP'li Mevlüt Varol arasında tartışma yaşandı. Araya giren meclis üyeleri gerginliği önlemeye çalıştı. Daha sonra bazı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oturuma ara verildi. Bu sırada toplantıyı takip etmek için gelen eski CHP Tatarlı Belde Başkanı Süleyman Köksal ve Burcu Köksal'ın şoförü ile CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ve CHP'li meclis üyesi Kemal Demirkırkan arasında tartışma çıktı. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişinin ardından görevinden istifa eden, aynı zamanda kayınbiraderi de olan Süleyman Köksal ile Karadeniz ve Demirkırkan arasındaki tartışmayı, araya girenler önledi. Toplantı, diğer maddelerin görüşülmesiyle devam etti.

CHP'DEN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Toplantı sonrasında CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ve beraberindekiler belediye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Köksal'ın AK Parti'ye geçişine dair konuşma yapmak isteyen CHP'lilere söz verilmemesi eleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde Burcu Köksal ile birlikte AK Parti'li üye sayısı 18 olurken, CHP'li üye sayısı 16'ya düştü. Mecliste 2 bağımsız, 2 de MHP'li üye bulunuyor.