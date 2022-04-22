Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim

22.04.2022 09:29
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenmesi durumunda elektrik faturasını yatıracağını belirterek, ''Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim.'' dedi.

Elektrik faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemek isteyenler kervanına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da katıldı. Elektrik faturasını ödemeyen ve evlerinde elektrikleri kesilen Kılıçdaroğlu ailesinin faturasını ödeyebileceğini söyleyen İYİ Parti lideri Akşener, "Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.'' demişti.

SAYAN: SÖZLEŞME NUMARASINI ÖĞRENEBİLİRSEM BEN FATURASINI YATIRACAĞIM

Bu sözlerin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ''Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim.'' dedi.

''KOMİK DURUMLARA DÜŞMESİ ÜLKE SİYASETİ ADINA ÜZÜNTÜ VERİCİ''

CHP liderinin elektrik faturasını ödememesinin Türkiye adına ''üzüntü verici''olduğunu vurgulayan Sayan, ''Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor. 'Devlet idaresini ele geçireceğim' diye ortalıkta dolaşan bir insana bu yakışmaz. 'Ben liderim, cumhurbaşkanı adayı olacağım' sözlerini aklından geçiren bir adamın böyle komik durumlara düşmesi Türkiye ve siyaset adına üzüntü verici bir durumdur. Farz edin Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ve bütün vatandaşlar inat etti elektrik faturasını ödemediler. Ne olacak bu ülkenin hali ve ekonomisi? Mansur Yavaş'ın başlattığı askıda fatura vardı. Benim de ikinci ikametim Ankara'da ve ben de askıda faturaya destek olacağım. Kılıçdaroğlu'nun faturasını yatıracağım." diye konuştu.

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Son Dakika Politika Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim - Son Dakika


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