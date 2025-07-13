Ağrı\'da 15 Temmuz için bin 24 okul ve kuruma Türk bayrağı asıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent genelindeki bin 24 okul ve kuruma Türk bayrağı asıldığını bildirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin, Türk milletinin devletine ve demokrasisine sahip çıkarak gösterdiği destansı direnişle engellendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların sokaklara çıkarak iradesine sahip çıktığını anımsatan Kökrek,"15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, halkımızın demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen milletimizin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır."dedi.

Bu ruhu ve mücadele azmini yaşatmak amacıyla Ağrı genelinde bin 24 okul ve kuruma Türk bayrağı asıldığını belirten Kökrek, "Ayrıca 15 Temmuz destansı direnişini anlatan afişler kurumlarımızda yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Kökrek, 15 Temmuz'un anlam ve önemini yeni nesillere aktarmak için eğitim camiası olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti. - AĞRI