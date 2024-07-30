Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine yeni kaymakam atandı - Son Dakika
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Politika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine yeni kaymakam atandı

Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesine yeni kaymakam atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine atanan Kaymakam Ömer Saygılı, görevine başladı. Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi mezunu olup, daha önce Samsun-Kavak ve Adıyaman Gerger Kaymakamı olarak görev yapmıştır. Eleşkirt ilçesinde hizmet etmek için elinden geleni yapacağını belirtmiştir.

30.07.2024 15:15
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine atanan Kaymakam Ömer Saygılı, yeni görevine başladı.

Adıyaman Gerger Kaymakamı olarak görev yaparken Eleşkirt Kaymakamı olarak atanan Ömer Saygılı, Eleşkirt ilçesine giderek resmi olarak görevine başladı.

Ömer Saygılı Kimdir?

Ömer Saygılı, 1988 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra, 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Kaymakam Adaylığı Sınavı"nı kazanarak "106. dönem Mülki İdare Amirliği Kırıkkale Kaymakam Adayı" sıfatıyla mülki idare amirliğine intisap etti. Kırıkkale Valiliği'nde il merkez stajını tamamladıktan sonra, Konya- Karapınar ilçesinde refiklik stajını, Manisa ilinde ise Mülkiye Başmüfettişi nezaretinde teftiş stajını tamamladı. İngiltere'nin Cambridge şehrinde yurtdışı stajını yerine getirdi. Stajlarının ardından, 2020 - 2022 yılları arasında Samsun- Kavak Kaymakamı olarak görev yapan Saygılı, 11 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Gerger Kaymakamı olarak atandı. Son olarak Adıyaman Gerger Kaymakamı olarak görev yapan Saygılı, 1 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Kaymakamı olarak atandı.

Saygılı, Eleşkirt ilçesinde görevine başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye hizmet etmek için elinden geleni yapacağını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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