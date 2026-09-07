Ahbap bağışı soruşturmasında 5. dalga operasyonda 53 şüpheli için 20 ilde yakalama kararı - Son Dakika
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Ahbap bağışı soruşturmasında 5. dalga operasyonda 53 şüpheli için 20 ilde yakalama kararı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 20 ilde Ahbap Derneği deprem bağışları soruşturmasında 53 şüphelinin yakalanması için 5'inci dalga operasyon başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5'inci dalga operasyon başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde milletin yaşadığı büyük acının, vatandaşların dayanışma duygusunun ve depremzedeler için yapılan bağışların kişisel menfaate dönüştürülmesine yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermediklerini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce bu sabah 5'inci dalga operasyon başlatıldı. Operasyonun, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

4,3 milyar TL bağış toplandı, 950 milyon TL nakit çekildi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 4,2 milyar TL'nin harcandığı, 950 milyon TL'nin ise nakit olarak çekildiği belirlendi. Nakit çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine 1,7 milyar TL'den fazla transfer

İncelemelerde, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği tespit edildi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

53 şüpheli için 20 ilde eş zamanlı operasyon

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemelerin de başlatıldığı bildirildi.

Depremzedeler için temin edilen yardım malzemeleri depolarda bulundu

Öte yandan, İzmit'teki depolarda, depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Söz konusu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahbap bağışı soruşturmasında 5. dalga operasyonda 53 şüpheli için 20 ilde yakalama kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap bağışı soruşturmasında 5. dalga operasyonda 53 şüpheli için 20 ilde yakalama kararı - Son Dakika
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