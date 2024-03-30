Ahmet Aras, Kavaklıdere Menteşe Mahallesi'nde miting düzenledi - Son Dakika
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Politika

Ahmet Aras, Kavaklıdere Menteşe Mahallesi'nde miting düzenledi

Ahmet Aras, Kavaklıdere Menteşe Mahallesi\'nde miting düzenledi

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Kavaklıdere Menteşe Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamında miting düzenledi. Aras, mahalle sakinlerine Kavaklıdere'nin sorunlarının çözüleceğini söyledi ve alt yapı projeleri hakkında bilgi verdi.

30.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:46
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim çalışmaları çerçevesinde Kavaklıdere Menteşe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Konvoy eşliğinde mahalleye giren Aras'ın Menteşe Mahalle buluşması mitinge dönüştü. Coşkulu kalabalığa seslenen Aras, Kavaklıdere'nin sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Kavaklıdere'ye arıtma tesisi sözü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda Kavaklıdere'ye yönelik alt yapı projelerini hızlıca başlayacağının sözünü veren Aras, "Şimdi kanalizasyon burada da yok. Kanalizasyon yapınca arıtma tesisi yok. Beş yılda buraya arıtma tesisini de yapacağız. İçme suyuyla ilgili zaten büyükşehir olarak ana yatırımlar bende. Yani kanalizasyon, su, yol bu işler bende. Eksik olan Çamlıbel'le Çatak var. Oraları da ilk önce kanalizasyonla buluşturacağım. Peki sadece Menteşe mi? Hayır. Çayboyu'nu da buluşturacağız. Aynı zamanda, Marmaris'in Selimiye'sini de, Bozburun'u da, buluşturacağız. 2024 yılında, Muğla'mızda kanalizasyonsuz köy, mahalle, ilçe kalmamalı arkadaşlar. Kavaklıdere'nin kanalları bakımsız. Kanallarında bir sıkıntı varsa tarımı destekleme adına önce oraları tamir edeceğiz, bakımlarını yapmaya başlayacağım. Hiç kimseye siyasi görüşünden dolayı veya başka bir şeyden dolayı yan gözle bile bakmayacağız. Yüzümüze bile biraz buruşturmayacağız" dedi.

"Biraz ilkeli olun!"

Menteşe Mahallesi buluşmasında rakip partilerin belediye başkan adaylarını eleştiren Aras, "Büyükşehir belediye başkan adayı olarak, bu memleketin bir çocuğu olarak, buraların yetiştirdiği birisi olarak buraya geldik. Sizin evladınız olarak şimdi büyükşehir belediye başkanlığına hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle hiçbir şüphem yok. 1 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Rakiplerimize Mardinli, Urfalı diye bakmıyoruz biz. İlkeler doğrultusunda bakıyoruz. ya arkadaş bir rakibimiz kapıyı Anavatan'da açmış oradan Doğru Yol'a. Doğru Yol'dan Demokrat Parti'ye. Oradan geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Oradan Ak Parti'ye. Arkadaş biraz ilkeli olun ya ilkeli. Bir çizginiz olsun kardeşim ya. Yani nerede kendine kapı bulursan oraya gidilir mi" ifadelerini kullandı.

"Her türlü zorluğu aşmasını biliriz"

Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeleri anlatan Aras, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Aras, "Torba'da, Çiftlik'te, Kızılağaç'ta ne kanalizasyon vardı, ne arıtma tesisi. Bugün oralarda da var. Beş sene içerisinde yapıldı bunlar. Bodrum 1931'de belediye olmuş. Eleştirenler için söylüyorum. Kardeşim, 5 seneye kadar neredeydiniz? Niye yapmadınız? Şu anda insanlar vidanjörden, sinekten ve kokudan kurtuldu. Bunu da biz yaptık. Şimdi de o tecrübeyle, o birikimle ve vatan, millet sevdasıyla, memleket sevdasıyla büyükşehir belediyesine hazırlanıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Aras, Kavaklıdere Menteşe Mahallesi'nde miting düzenledi - Son Dakika

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