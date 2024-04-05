Ahmet Aras Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve yüzde 55.01 oy oranı ile Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, önce mazbatasını aldı, ardından aday olmayan, 25 yıllık Belediye Başkanı Osman Gürün'den görevi teslim aldı.

2019-2024 yılları arasında Bodrum Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Ahmet Aras, yüzde 55'ylik oy oranı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Başkan Aras, göreve başlamak için önce Muğla Baro salonunda düzenlenen mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanını elinden aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevi önceki Başkan Dr. Osman Gürün'den devralan Ahmet Aras'ın mazbata törenine ilçe belediye başkanları da katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan ayının son günlerini yaşadıklarını, günlerden Cuma ve Kadir Gecesi olması nedeniyle bu günün daha da anlamlı olduğunu belirti. Başkan Aras, "Muğla gibi tarihi binlerce yıla dayanan tarihi ile Kültürü ile doğası ile insan hazinesi ile dünyanın belki de en güzel kentlerinden birisi olan Muğla gibi kadim bir kentte Belediye Başkanlığı yapmak onurunu erişmek herkese nasip olmaz. Ben şahsen Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı olarak Türkiye Cumhuriyeti ordusunu bir ferdi olarak bu sorumluluğun bilincindeyim. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, bize oy vermiş vermemiş bakmadan, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun artık bundan sonra Muğla'nın Başkanı olarak, Muğlalıların Başkanı olarak ve Başkanları olarak aldığımız görevi layıkı ile yapmak için bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. 13 yaşında silahı üstüne elini koyup da gerekirse, vatanımız için, milletimiz için topağımız için can veririm diye yemin ettiğimde ne hissediyorsam, bu gün de aynı ruhla sizlerin huzurunda ant içiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından önceki dönem Belediye Başkanı, Milletvekilleri ve 11 ilçenin Belediye Başkanı toplu olarak ellerindeki güvercinleri 'barış' için doğaya bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Makamlık salonunda ise Muğla Büyükşehir önceki dönem Başkanı Osman Gürün tarafından yeni Başkan Ahmet Aras'ın ceketinin yakasına Muğla Büyükşehir Belediyesi rozeti takarken, Büyükşehir Belediyesi mührünü de kendisine teslim etti. - MUĞLA