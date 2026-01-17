Bakan Yardımcısı Aydın, Belediye Başkanı Hallaç ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, beraberindeki heyetle birlikte Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler ele alındı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, il ve ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

Ziyarette konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin gelişimi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kahta'mızın ihtiyaçlarını gözeterek altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Merkezi idare ile uyum içinde hareket ederek ilçemize en iyi hizmeti kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise Kahta'da yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Yerel yönetimlerimizin sahadaki gayretleri bizler için çok kıymetli. Kahta'nın kalkınmasına katkı sunacak her projede iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi adına yapılan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Görüşmede, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, Kahta'da hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. - ADIYAMAN