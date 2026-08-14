Ahmet Baran Yazgan Displine Sevk Edildi - Son Dakika
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Ahmet Baran Yazgan Displine Sevk Edildi

Ahmet Baran Yazgan Displine Sevk Edildi
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CHP'li Edirne Milletvekili Yazgan, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Kesin ihraç" talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı açıklamasında, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yazgan hakkında alınan kararın, son günlerde Edirne'de gündeme gelen olayların ardından gelmesi dikkat çekti.

Yazgan'ın disiplin sürecinin sonucunda CHP'den kesin ihraç edilip edilmeyeceği, yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahmet Baran Yazgan Displine Sevk Edildi - Son Dakika

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