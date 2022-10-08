Ahmet Davutoğlu: "Başörtüsü sorunu iktidar değişikliğinde tekrar hortlayabilir" - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu: "Başörtüsü sorunu iktidar değişikliğinde tekrar hortlayabilir"

08.10.2022 00:57
Ahmet Davutoğlu: "Başörtüsü sorunu iktidar değişikliğinde tekrar hortlayabilir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başörtüsü sorunu fiili olarak kalktı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başörtüsü sorunu fiili olarak kalktı. Ama her an iktidar değişikliğinde sorun tekrar hortlayabilir. Birileri gelip 28 Şubat gibi bir anlayışı getirebilir. Böyleleri maalesef var" dedi.

Amasya'da bir otelde düzenlediği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına verilen desteğin farklı çevrelerce eleştirildiğine değinen Ahmet Davutoğlu, "Muhalefette o eski 28 Şubat zihniyetini temsil edenler rahatsız oldu. Başörtüsü sorununun bir daha gündeme gelmemesi için yasal ya da anayasal düzenleme yapmak lazım. Milyonlarca başörtüsü kadının, kızın yaşadığı çileler üzerinden tekrar tekrar seçim istismarı yapılmaması için şimdi bir yasal düzenleme yapılması lazım" diye konuştu.

"Gelin bunu şimdi çözme vakti"

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anayasa değişikliği' çağrısı yaptığına işaret eden Davutoğlu, "Gelin bunu şimdi çözme vakti. Bahane yok. Bunun içinin başka maddelerle sulandırılması gibi şeyde doğru değil. Her sorun kendi doğası içinde çözülmeli" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: 'Başörtüsü sorunu iktidar değişikliğinde tekrar hortlayabilir' - Son Dakika

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