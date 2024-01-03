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Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleşti ve yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener\'i ziyaret etti
03.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:56
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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