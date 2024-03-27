Ahmet Davutoğlu, Ordu\'da seçim çalışmalarını sürdürdü

Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmalarını Ordu'da sürdürdü.

Çeşitli temasları kapsamında kente gelen Davutoğlu, Gülyalı ve Altınordu ilçelerinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Daha sonra Çamaş ilçesine geçen Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Çamaş Belediye Başkan adayı Ahmet Özcan'a destek istedi.

Anadolu topraklarında ayaklarının değmediği yer kalmadığını belirten Davutoğlu, "Birçok yere gittik. Çamaş'a geç kalmışız ama eğer Ahmet Özcan kardeşimize mührü verirseniz bir Çamaşlı daha kazanacaksınız ve her yaz tatile buraya geleceğim. Üç günüm varsa Çamaş'ta geçireceğim." dedi.

Davutoğlu, bu toprakların her bir ferdinin hem saygıya hem izzete layık olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Son 10-12 gün içinde Ardahan, Kars, Bitlis, Muş, Van'a uğradım. Bartın, Manisa, Denizli, Tekirdağ'ı ilçeleriyle dolaştım. Açık söyleyeyim, şimdi bugün buradayım, buradan inşallah Ünye'ye, sonra Terme'ye, Samsun'a gideceğiz. Vezirköprü, Amasya, Çorum. Her yerde aynı dert var. Emeklilerle konuşuyorsun, 'Sayın Başbakanım halimiz ne olacak?' diyor."

Halkın arasında olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Ben bir Anadolu çocuğuyum. Dedem çiftçiydi, babam esnaf. Geldiğimiz her yere tırnaklarımızla geldik. Bu Anadolu insanının hakkını korumak zorundayız." diye konuştu.

Davutoğlu, Ünye ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.