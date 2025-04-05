Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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Politika

Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Ahmet Necdet Sezer\'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde görüntülenen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler ''Zaman onu teğet geçiyor'', ''Hiç yaşlanmıyor'', ''Gençlere taş çıkartır'' demekten kendini alamadı.

05.04.2025 11:53
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Bir döneme damga vuran siyasetçilerin başında gelen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, önceki akşam 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde görüntülendi.

"ZAMAN ONU TEĞET GEÇİYOR"

Mütevazi hayatı ile tanınan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahmet Necdet Sezer'in dinç halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sezer'le ilgili sosyal medyada "Zaman onu teğet geçiyor", "Hiç yaşlanmıyor", "Gençlere taş çıkartır" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali;

Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 'Cumhurbaşkanı emeklisi' aylığı yeni zamla 99 bin 218 lira olmuştu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı zamanda Başbakan emeklisi olduğu için, 141 bin 397 lirayla daha yüksek olan Başbakan emeklisi aylığını alıyor.

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Son Dakika Politika Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Bekir Aydoğan:
    Ahlaklı ve adaletli bir siyaset adamıydı. Bu adama alkolik diyenler hırsızlığı ve çalmayı farz bilenlerdendir muhtemelen. 94 67 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BAKMIŞSIN BİR GÜN HIK DEMİŞ GİTMİŞ ALKOLİK 62 94 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    bu ülkeye tek bir faydası olmayan verdiği zararla ülkeyi 30 yıl geriye görüren önemsiz biririisi bu sahış 75 65 Yanıtla
  • null:
    Adamın alkolik olduğunu nereden biliyorsun zihinsel engelli misin. 74 34 Yanıtla
  • sus ceo:
    Adamın değerini bilmedik. Bize demokrasiyi uygulamayan, anayasa ve yasaları uygulamayan, en ufak bir twit atanı tutuklanan, devletin malını yiyen, saraylarda yaşayan, saltanat süren, emekliyi açlığa mahkum eden siyasetçiler yarar. Biz bunun gibi devletin malına el uzatmayan, haram yemeyen, dürüst insanları haketmiyoruz. Verdiği oyun nereye gittiğini bilmeyenler bunun gibi devlet adamlarının değerini bilmez. Az bile yapıyorlar, devam açlığa. . 58 45 Yanıtla
  • taner taner:
    Enazından hırsız deyil 53 28 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    adam gibi adamdı çalmadı çırpmadı bu siyasal islamcılar gibi devletin malı çalmadı 52 25 Yanıtla
  • M ALİ:
    Bu hâlâ yaşıyor mu yahu, ortalık allak bullak olmuş söyleyecek iki kelimesi yok mu 24 49 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    gelmiş geçmiş cumhurbaşkanları için en etkisiz elemandı… sadece elinde kocaman kadehle içtiği şarap akıllarda kaldı… 30 39 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    5 kişi en düşük emekli maaşı parite olmalı, sonuçta norveç değiliz, mozaik bir ülkeyiz koruma olmadan bazı yerlere hayatta gidemezler. Yüzde doksan oy alanda olsa yüzde on içindeki yüzde bir değil binde bir bile tehlikeli. Ülkemiz bu durum bu Yaşlılık konusu gamlı emekli gamsız siyasiler ve bünye Birde berberi az konuşuyorsa genç gözükür 4 14 Yanıtla
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