Ahmet Necdet Sezer\'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Rena Tekstil:

5 kişi en düşük emekli maaşı parite olmalı, sonuçta norveç değiliz, mozaik bir ülkeyiz koruma olmadan bazı yerlere hayatta gidemezler. Yüzde doksan oy alanda olsa yüzde on içindeki yüzde bir değil binde bir bile tehlikeli. Ülkemiz bu durum bu Yaşlılık konusu gamlı emekli gamsız siyasiler ve bünye Birde berberi az konuşuyorsa genç gözükür