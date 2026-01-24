Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "Kent uzlaşısı" davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılan Ahmet Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi.

BAHÇELİ'YE HEM TEŞEKKÜR HEM DE ÇAĞRI: BİZ ARTIK İCRAAT BEKLİYORUZ

Kendisi hakkında verilen karara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Özer, "Sayın Bahçeli'nin beyanına teşekkür ediyorum. Gerçeği söylemiş. Bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiği bizzat iktidarın ortağı tarafından tescil edilmiştir. Sayın Bahçeli de Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hepimizin altına imza atacağı doğruları söylüyorlar ama biz artık icraat bekliyoruz. Bunları tabii ki önemsiyoruz, teşekkür ediyoruz ama haksızlık ve hukuksuzlukların sona ermesi için adım atmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Özer hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin dün sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: ""Terörsüz Türkiye" hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi "Terörsüz Türkiye" gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

AHMET ÖZER'E HAPİS CEZASI

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne' üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması dün görülmüştü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer savunma yapmıştı. Özer, savunmasında suçlamaları reddetmişti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Özer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar vermişti.