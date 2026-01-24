Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt

Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt
24.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve ''Kent uzlaşısı'' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılan Ahmet Özer, kendisi hakkında verilen karara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Aynı zamanda bir çağrıda da bulunan Özer, ''Sayın Bahçeli de Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hepimizin altına imza atacağı doğruları söylüyorlar ama biz artık icraat bekliyoruz'' dedi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "Kent uzlaşısı" davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılan Ahmet Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi.

BAHÇELİ'YE HEM TEŞEKKÜR HEM DE ÇAĞRI: BİZ ARTIK İCRAAT BEKLİYORUZ

Kendisi hakkında verilen karara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Özer, "Sayın Bahçeli'nin beyanına teşekkür ediyorum. Gerçeği söylemiş. Bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiği bizzat iktidarın ortağı tarafından tescil edilmiştir. Sayın Bahçeli de Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hepimizin altına imza atacağı doğruları söylüyorlar ama biz artık icraat bekliyoruz. Bunları tabii ki önemsiyoruz, teşekkür ediyoruz ama haksızlık ve hukuksuzlukların sona ermesi için adım atmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'den, kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli'ye teşekkür

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Özer hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin dün sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: ""Terörsüz Türkiye" hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi "Terörsüz Türkiye" gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

Ahmet Özer'den, kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli'ye teşekkür

AHMET ÖZER'E HAPİS CEZASI

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne' üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması dün görülmüştü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer savunma yapmıştı. Özer, savunmasında suçlamaları reddetmişti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Özer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar vermişti.

Belediye Başkanlığı, Devlet Bahçeli, Feti Yıldız, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

18:11
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük’e karşı yok
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:43:13. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.