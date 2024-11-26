Ahmet Türk: 'Barışın Onurlu Olması Gerekiyor' - Son Dakika
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Politika

Ahmet Türk: 'Barışın Onurlu Olması Gerekiyor'

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, barış çalışmalarında herkesin katkısını destekleyeceklerini ancak bunun onurlu bir barışa dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Acıların sona ermesi ve halkların eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

26.11.2024 17:10
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Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Türk: "Barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz ama bu barışın onurlu bir barışa dönüşmesi lazım"

ANKARA - Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, "Barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz. Ama bu barışın onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların eşit olduğu ortamın hazırlanması gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, makamında TBMM eski Başkanvekili Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

Türk, gazetecilerin Bahçeli, Kürt sorunu ile ilgili sorularını cevapladı. Türk, Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, "Öyle bir talebimiz yok" ifadelerini kullandı.

Türk, Bahçeli 'İmralı ile DEM Parti arasında temas kurulmalı' sözlerine, "Bu ülkenin barışı bizim için çok önemli, değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz. Ama bu barışın onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların eşit olduğu ortamın hazırlanması gerektiğini ifade etmek isterim. Halkların kardeşliğini esas alan, bütün halkları ortak demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barış bu şekilde gidebiliriz. Halkların ortaklaştığı bir gelecek için hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Böyle bir anlayışla bakan herkesi de gerçekten kucaklarız. Kürt halkının kimliğini inkar etmeden onun bir hak olduğunu içselleştirmişseniz sorunu çözersiniz. Ama bunu içselleştirmemişseniz çözümünde kolay olmadığını ifade etmek isterim" dedi.

Kayyum uygulamalarına ilişkin Türk, halkın iradesine ipotek koyulmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti. Türk, "Sonuç olarak kayyum halk iradesinin ortadan kaldırılmasını, halkın sindirilmesini sağlayan uygulamalardan bir tanesidir. Kesinleşmeden masumiyet karinesi var. Bu göz ardı ediliyor. Mahkeme açıldığı için kayyum atanmasının hukuki olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Türk, Bahçeli'den davet gelmesi halinde konuyu değerlendireceklerini söyledi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, barış için her eli karşılayacaklarını ifade ederek, "Bizler müzakere sürecinin bizatihi rol üstlenen insanlarıyız. Barış ve müzakere söz konusu olduğunda bizim herhangi bir kapris anlamına gelecek bir şeyler yapmamız söz kon usu olamaz. Her davete icabet ederiz. Bu sürecin adına ne denirse densin, destek olduğu gibi itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Genellikle tuzu kuru cenahtan bu eleştiriler geliyor. Ölü helvası senin ocağında kaynamıyorsa, lezzetli gelir. Bugün Türkiye'de evladını kaybetmemiş, neredeyse sokak, vilayet kalmadı. Onun için bu işleri bu sorumlulukla, hümanizmayla yaklaşmak gerekir" dedi.

TBMM eski Başkanvekili Pervin Buldan, barışın ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bir taraftan kayyum atamaları, görüşme çağrıları birbiriyle çelişki teşkil ediyor. O yüzden herkesi gövdesini taşın altına koyması gerekiyor. Bu topraklar kana, acıya doydu. Annelerin ağlamaması için bir yerden barışa adım atılması gereken sürece girmek isteriz. Böyle bir süreç önemli bir süreç olur. Yapılan çağrıların önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Buldan hükümetle temaslarına ilişkin soruya, hükümetle temasın olmadığını söyledi.

Türk, barışın hazırlık döneminde, toplumu ikna edilmesi gerektiğini söyleyerek, medyaya önemli bir görev düştüğünü ifade etti.

Önder, barış gazeteciliği diye olgu olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de önemli bir külliyatı oldu. Ne yazık ki barışın sözü edildiğinde bir nefret diline kayan gazetecilik, mesafeyi unutan arkadaşları izliyoruz. Kimseye barışı beğendirmek zorunda değiliz. Barışın şekline herkes farklı önerilerde bulunur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Ahmet Türk, Politika, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Türk: 'Barışın Onurlu Olması Gerekiyor' - Son Dakika

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