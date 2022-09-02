Bakan Yanık, genç çifte sürpriz nikah şahitliği yaptı, evlilik cüzdanını damada verdi - Son Dakika
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Bakan Yanık, genç çifte sürpriz nikah şahitliği yaptı, evlilik cüzdanını damada verdi

02.09.2022 16:24
Bakan Yanık, genç çifte sürpriz nikah şahitliği yaptı, evlilik cüzdanını damada verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da dünya evine giren genç çifte sürpriz nikah şahitliği yaptı, evlilik cüzdanını damada verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da dünya evine giren genç çifte sürpriz nikah şahitliği yaptı, evlilik cüzdanını damada verdi.

Amasya Belediyesi'ne yaptığı ziyarette kendisini karşılayan çiftin görünce nikahlarına şahitlik yaptıktan sonra evlilik cüzdanını damada veren Bakan Yanık, "Bu cüzdanın kıymetini bil. Bilmediğin zaman koca bir bakanlık arkanda. İnşallah kıymetini bileceğinden de hiç kuşkum yok. Bizimkisi küçük bir latife. Hayırlı olsun" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın kıydığı nikahın ardından İpek Hakverdioğlu (23) ve Denizhan Tekbaş (25) çiftçine altın hediye eden Derya Yanık, "Gençler, İnşallah hayatınızda birbirinizi bugünkü gibi seversiniz. Çünkü aile bütün toplumların dünyada en önemli kurumlarından birisi. Sosyal hayatı oluşturan, insanın insanlığını tahkim eden en önemli kurum. Dolayısıyla mutlu bir aile mutluk bir toplum demek. Mutlu insanlar, mutlu çocuklar, mutlu bir gelecek demek" diye konuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sarı ve diğer konuklarda çifte mutluluklar diledi.

İzmir'e yerleşeceklerini ve iş aradığını anlatan lise mezunu gelin İpek Hakverdioğlu, "İnşallah iş bulurum. Belki bakanımız yardımcı olur bu konuda" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık, genç çifte sürpriz nikah şahitliği yaptı, evlilik cüzdanını damada verdi - Son Dakika

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