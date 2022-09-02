Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'a ziyaretlerinde AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez , AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Derya Yanık, Amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

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