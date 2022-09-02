Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

02.09.2022 13:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi SOGEP Kurs Merkezi'ne ziyarette bulunan Bakan Yanık, kadın kursiyerlerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Yanık, daha sonra Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi'ne de ziyarette bulunan Yanık, çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'a ziyaretlerinde AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile kurum müdürleri eşlik etti.

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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