Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Elazığ\'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ'da

ELAZIĞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programları için Elazığ'a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Havaalanında Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları tarafından karşılanan Bakan Göktaş, ilk olarak valiliğe geçti. Burada şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Ömer Toraman'dan brifing aldı. Daha sonra Elazığ Belediyesi'ne geçen Göktaş, burada da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.