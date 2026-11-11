Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2027 bütçe sunumuna komisyonda başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2027 bütçe sunumuna komisyonda başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki komisyonda Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bütçe sunumuna başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Kaynak: AA
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