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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman'da kadınlara destek mesajı verdi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman'da kadınlara destek mesajı verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da düzenlenen bir programda kadınlara destek mesajı verdi. Bakan Göktaş, kadınların ekonomiye ve üretime katılımlarına destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, kadın kooperatiflerinin çalışmalarını yürütebileceği bir alan tahsis edileceği müjdesini verdi.

02.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman'da kadınlara destek mesajı verdi

BATMAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlarımızın ekonomiye, üretime katılımlarına, sonuna kadar destek olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Batman'da Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda "Biz, Büyük Bir Aileyiz" teması ile düzenlenen programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının başta Filistin olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu."2023'te yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şahit olduklarımız milletçe birlik ve beraberlik içinde olmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bize tekrar hatırlattı. Asrın felaketini birbirimize kenetlenerek atlattık" diyen Bakan Göktaş, yeni yılda da, yaraları birlikte sarmaya ve kimseyi geride bırakmadan yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Valilik aracılığıyla kadın kooperatiflerinin çalışmalarını yürütebileceği 30 dönümlük bir alan tahsis edilmesi talimatı verdiğini müjdeleyen Bakan Göktaş, "Üreten, ailesine ve ülkesine katma değer katan kadınlarla bir araya gelmekten her zaman için büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Stantları gezerken dayanışmanın, bir ve birlik olmanın nasıl güzel sonuçlar doğurduğuna bir kez daha şahitlik ettim. Bu yüzden kadınlarımızın ekonomiye, üretime katılımlarına, sonuna kadar destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadın erkek fırsat eşitliğini artırarak, başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızla başarı hikayeleri yazacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Program, yıl içerisinde düzenlenen yarışmalarda derece alanlara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman\'da kadınlara destek mesajı verdi
Kaynak: İHA
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