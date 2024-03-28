Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Emirdağ'da iftar programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Emirdağ'da iftar programına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Emirdağ\'da iftar programına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. Göktaş, programda yaptığı konuşmada, ilçede sosyal belediyecilik projelerinin başarılı bir şekilde uygulandığını vurguladı. Ayrıca, Emirdağ'ın ve Afyonkarahisar'ın gelişmesi için destek istedi ve AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

28.03.2024 20:31
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Göktaş, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede bakılan her yerde sosyal belediyeciliğin bir eserinin göze çarptığını söyledi.

Dar gelirli vatandaşlara arsa ve proje desteği, tabiat parkları, Aile Sağlığı Merkezi, evde bakım hizmetleri gibi projelerle hiç kimsenin yalnız ve çaresiz bırakılmadığını kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

"31 Mart, hiç durmadan büyümenin, gelişmenin, yepyeni bir başlangıcı olsun. Emirdağ sevinsin, Afyonkarahisar gelişsin, Türkiye büyüsün. En güzel sonuçlara ancak sizin desteklerinizle ulaşabiliriz. Benim memleketime inancım tam. El ele gönül gönüle vereceğiz Afyonkarahisar, Emirdağ 1 Nisan'dan itibaren AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projeleriyle yoluna devam edecek."

Programda, Emirdağ Belediye Başkanı ve adayı Serkan Koyuncu da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Emirdağ'da iftar programına katıldı - Son Dakika

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