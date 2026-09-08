Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Hakkari'de konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Bu topraklar, Hakkarili kadınlar terörden çok çekti, çok ağladılar. Biz artık hiçbir anne ağlamasın, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin, hiçbir evlat babasız kalmasın istiyoruz." dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Göktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, kentteki çalışmalara ilişkin Taşyapan'dan bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, İl Başkanı Kaya ile görüştü, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen ve Belediye Toplu Taşıma Servis Alanı'nda konuşlandırılan "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı"nı da ziyaret eden Göktaş, eğitime katılan kadınlarla fotoğraf çekti.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak kadınların düşüncelerini bir başarı hikayesine dönüştürmek adına pek çok adım attıklarını, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın da bunların ilk adımlarından biri olduğunu söyledi.

Eğitim programı kapsamında girişimci kadınlara markalaşma, karar alma mekanizmalarında yer alma, dijitalleşme, ürün pazarlama, yeni çevre oluşturma, networking ve pazarlama alanlarında pek çok eğitim verildiğini belirten Göktaş, bu eğitimleri kadınların Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere gitmesine gerek kalmadan doğrudan Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı aracılığıyla kadınlara ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bugüne kadar 247 bin kadını dijital okuryazarlık ve finansal okuryazarlık kapsamında eğittiklerini ifade eden Göktaş, amaçlarının bu sayıyı katbekat artırmak olduğunu dile getirdi.

"Fikri olan her kadının yanındayız"

Bundan sonraki süreçte de kadınların en iyi eğitimi alabilmelerini ve özellikle yeni pazarlara açılabilmelerini sağlamak için çalışacaklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dijital çağda yaşıyoruz. Yeni fırsatları, risklerini nasıl fırsata çevirebiliriz, bunların eğitimini tamamen burada alacağız. Hakkarili kadınların çok başarılı, çalışkan ve emektar olduğuna inanıyoruz. Onların her bir fikrini özellikle bir ekonomik kazanca dönüştürmesini, sadece kendisi için değil, hem çocukları için hem ailesi için hem de mahallesi için büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugüne kadar sadece bu tırımızla iki binden fazla kadına eğitimlerimizi sunduk. Bu kadınların yüzde 56'sı özellikle yeni pazarlara açılabildi, markalaşma süreçlerinde destek olundu, ürettikleri ürünleri yeni pazarlara da ulaştırma imkanı buldular. Halkbankımıza bu kıymetli işbirliği için gönülden teşekkür etmek istiyorum. Fikri olan her kadının yanındayız. Kendi izini ekonomik güce dönüştürmek isteyen her kadının yanındayız. İş-yaşam dengesi adına özellikle Aile Yılı'nda pek çok çalışmaya imza attık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınları "iş mi, ev mi" ikileminde bırakmamak için pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı olarak ilan edilen 2026-2035 döneminde de kadınları, aileleri, çocukları ve tüm Türkiye'yi el birliğiyle daha güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.

"Terörsüz Türkiye ancak kadınlarla mümkün"

Terörsüz Türkiye sürecine girildiğini anımsatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yürütülen her bir çalışmayı çok değerli buluyorum. Bu topraklar, Hakkarili kadınlar terörden çok çekti, çok ağladılar. Biz artık hiçbir anne ağlamasın, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin, hiçbir evlat babasız kalmasın istiyoruz. Dolayısıyla Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırımızı da Terörsüz Türkiye kapsamında her bir kadına ulaştırmak amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Çünkü Terörsüz Türkiye ancak kadınlarla mümkün. Kadınlarla el ele verdiğimizde daha güçlü Türkiye'ye ulaşabileceğimize yürekten inanıyoruz. Özellikle kadınları kalkınmanın birer parçası olarak görüyoruz. Kadınlar olmadan kalkınma olmaz."

"Kadınlarla güçlü olan bir Türkiye'yiz"

Kadınları desteklemeye devam edeceklerini, onları ulusal ve uluslararası alanlarda yükselen markalar haline getireceklerini anlatan Göktaş, "Hakkarili kadınların kilimleri, neden İstanbul'da üretilmesin? Hakkarili kadınların ürettiği her bir kilimin, ilmeğin aslında bir izi var. Bölgenin izi var, bölgenin başarısı var. Burada üretilen bu kilim Türkiye'nin her bir pazarına nitelikli bir şekilde ulaşsın istiyoruz. Burada aldığınız her bir eğitim kadınlara özellikle bu alanda yeni fırsatlar, perspektifler sunacak ve en önemlisi, yeni pazarlara nasıl ulaşabiliriz, onları öğretecek. Fırsat eşitliği bu alanda çok kıymetli. Bizler de fırsat eşitliğini sağlamak adına tırımızı sizlerle buluşturuyoruz. Kadınlarla güçlü olan bir Türkiye'yiz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyoruz ve Terörsüz Türkiye'ye güçlü kadınlar ve güçlü ailelerle ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Göktaş, "kadıngirişimci.gov.tr" sitesi üzerinden tüm eğitimlerin ve özellikle desteklerin tek çatı altında toplandığı bir sayfa açtıklarını, bu sayfanın da sürekli güncellendiğini aktardı.

Vali Yardımcısı Bilal Çelik ise kadınların girişimcilik alanında desteklenmesinin ve ekonomik hayata daha fazla katılım sağlamasının önemli olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Kaya da Bakan Göktaş'ı kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadınların üretim ve girişimcilik alanında daha fazla yer almasının kentin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.