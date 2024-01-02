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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İnsanımızın refah ve huzur içinde yaşaması temel amacımız - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İnsanımızın refah ve huzur içinde yaşaması temel amacımız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da ziyaretlerde bulunarak, insanların en iyi şartlarda refah ve huzur içinde yaşamasının hedeflendiğini belirtti. Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, AK belediyecilikle Batman'ın yeniden inşa edileceğine inandığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İnsanımızın refah ve huzur içinde yaşaması temel amacımız
02.01.2024 - 18:28,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "20 yılı aşan iktidarımızda temel amacımız, insanımızın en iyi şartlarda refah ve huzur içinde yaşamasıdır." dedi.

Göktaş, Batman'da ilk olarak Valiliğe ziyarette bulundu. Vali Ekrem Canalp ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş'a, yöresel kıyafetli iki çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

Canalp'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki sözlerine, yeni yılın ilk günlerinde Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Göktaş, "20 yılı aşan iktidarımızda temel amacımız, insanımızın en iyi şartlarda refah ve huzur içinde yaşamasıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yola devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel güzelliklerle dolu Batman'ı da sizlerle birlikte AK belediyecilikle buluşturmalıyız. İnanıyorum ki vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda AK Parti kadrolarıyla Batman yeniden inşa edilecektir. Yerel seçimlerde hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizin nezdinizde bütün teşkilatımızın üstün bir gayretle çaba sarf edeceğine inanıyorum."

"Davamız, birlik beraberlik davasıdır" diyen Göktaş, "AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik" olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Ekrem Canalp, AK Parti, Batman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İnsanımızın refah ve huzur içinde yaşaması temel amacımız - Son Dakika


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